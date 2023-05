Record di presenze alle terme 

Ripresa post Covid per il turismo alle terme di Sardara, con un numero di presenze che torna a quello degli anni precedenti alla pandemia. I due stabilimenti, Sardegna Termale e Antiche Terme, sono tornati a collocarsi al primo posto tra le destinazioni turistiche nel Medio Campidano. Lo dicono i numeri: 40 mila presenze nel 2022 e 160 lavoratori. Positivo il dato di questa prima parte dell’anno che ha raggiunto le diecimila unità, in prevalenza turisti che arrivano dall’Isola, dalla Penisola e non mancano gli stranieri.

I servizi

«L’offerta termale – dice il gestore della struttura comunale Sardegna Termale, Gianni Irde – sia benessere che sanitaria, si rivolge a un pubblico sempre più vasto e variegato, che punta a benessere e salute. Non solo nella stagione estiva o invernale, ma tutto l’anno. Da noi si viene anche per un solo giorno». In un simile contesto, l’impegno del Comune e della gestione vanno di pari passo: migliorare la struttura e arricchirla con nuovi servizi. «Grazie al percorso terme spa offriamo diversi trattamenti di benessere. E poi c’è un progetto finanziato dal Pnrr per la realizzazione di due nuove piscine. Interventi in nome dell’accoglienza, determinante in una struttura nata come luogo in cui prendersi cura di sé e passare momenti lontani dallo stress quotidiano».

Le terapie

Non solo relax, si va alle terme anche per docce nasali, inalazioni, aerosol per respirare meglio dopo due anni di mascherine oppure per la fangoterapia e per sciogliere collo e schiena contratti dallo smartworking. «La stagione delle cure da maggio a dicembre – dice la responsabile di Antiche Terme Carla Podda – è appena iniziata col ritorno ai numeri delle prenotazioni del passato. Per render l’idea dell’interesse che ruota attorno all’aspetto sanitario, in piena stagione arriviamo anche a 500 terapie al giorno». Ad accrescere l’interesse ha contribuito la disponibilità di diversi Comuni dell’Isola nel sostenere i propri cittadini, soprattutto anziani, col trasposto in pullman alla località termale di Santa Mariaquas.