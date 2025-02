Record di multe e di polemiche 

Le cifre restano da record. Le multe al passaggio con il rosso al semaforo di viale Colombo, all’incrocio con via Nenni e via Bonaria, passano dalle 700 al mese della fine del 2024 alle 600 in 45 giorni di questo avvio del nuovo anno. Per un totale di 4.012 sanzioni da luglio, ossia da quando è stato sistemato il “PhotoRed”, l’apparecchio elettronico che scatta la foto quando si passa con il rosso. E se molti automobilisti stanno addirittura prendendo strade alternative per evitare di incappare nelle multe, tanti altri protestano perché, a loro dire, il giallo-arancione dura pochissimo e spesso si resta bloccati nell’incrocio per via del traffico o del passaggio dei pedoni.

Giallo flash

Osservando il comportamento degli automobilisti al semaforo si nota subito che in tanti passano col rosso, soprattutto perché in determinati orari si creano code che fanno ritardare il passaggio e si cerca così di passare lo stesso. Per quanto riguarda invece la fase del giallo dura solo quattro secondi, ma se non ci sono file lo si supera agevolmente senza incappare in nessuna sanzione, dal momento che l’apparecchiatura rileva solo il passaggio con il rosso.

«Anche mio cognato ha preso la multa», commenta Pino Girau mentre passeggia in viale Colombo in prossimità del semaforo, «ed è andato anche a protestare: è sicuro di essere passato con il giallo».

Poco più avanti Melita Rais si preoccupa quando si parla dell’argomento. «Ho paura che la multa arriverà anche a me», dice, «perché sono passata con il giallo. Credo che questa fase duri troppo poco anche in considerazione del fatto che ci sono molti ingorghi e che devi fermarti a far passare i pedoni. Da adesso comunque cerco di fare altre strade, perché è un attimo beccarti la sanzione».

Le multe vanno dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente. Se si paga entro cinque giorni si ha una riduzione del 5 per cento, se invece si paga oltre 60 giorni le multe salgono a 332 euro di giorno e 433 euro di notte. «Se si passa con il rosso è giusto mettere la multa» commenta un altro passante Massimiliano Pisano, «però secondo me c’è qualche problema nella regolamentazione delle fasi. Perché qui c’è troppo traffico e si creano molte code». Comune e Polizia locale avevano deciso di sistemare la telecamera proprio per tutelare la sicurezza degli utenti della strada a seguito delle tante infrazioni rilevate. «E hanno fatto bene» commenta Adolfo Suergiu, «la telecamera è una scelta giusta».

La regola

Tante polemiche dunque anche se il codice della strada parla chiaro: «Con la luce giallo-arancione, tutti gli automobilisti e i motociclisti hanno l’obbligo di fermarsi non superando la linea di arresto indicata sull’asfalto». Unica deroga possibile, «passare con l’arancione è ammesso (di fatto) quando l’automobile si trova già in prossimità del semaforo allo spegnimento del verde».

