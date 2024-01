Record di consulenze per il cambio 

Che il mercato dell’energia stia attraversando un momento particolare lo dicono i numeri: «Mercoledì abbiamo registrato il record di contratti luce e gas con 1.100 persone assistite nell’arco di un giorno», racconta Maurizio Pescarini, ceo di Facile.it nella sede cagliaritana (a Sestu) del gruppo che si occupa di comparazione di prezzi di vari settori, dall’assicurazione ai prestiti, dai mutui alle tariffe energetiche fino alla telefonia e, di recente, anche al noleggio auto. Certamente incide il momento che stiamo vivendo, con il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, già iniziato per il gas ma da concludere entro luglio per l’elettricità.

Il gruppo e la Sardegna

Facile.it ha deciso di gestire questa attività in gran parte dalla Sardegna dove ha investito per creare uno dei quattro hub dell’azienda (gli altri sono a Milano, Torino e Catania). E ieri Pescarini, ceo dallo scorso primo ottobre, ha deciso di arrivare a Cagliari per fare il punto sullo sviluppo dell’attività nell’Isola, che il manager conosce bene visto che i suoi genitori ci vivono e che, da 34 anni, a Muravera, fanno le loro vacanze di famiglia. «Mio padre è un ex militare che arrivò qui per portare avanti alcuni progetti testati nel poligono di Capo San Lorenzo. Una volta andato in pensione ha pensato bene di fermarsi qui», racconta.

Certamente non si può dire che lui abbia un occhio di riguardo per la sede di Cagliari rispetto alle altre dell’azienda, ma di sicuro l’hub di Sestu sta dando soddisfazioni al comparatore online che continua la sua crescita anche grazie all’attività che si svolge nell’Isola. «Attualmente abbiamo 322 dipendenti a Sestu, tra le varie aree di attività, ma abbiamo ancora 20 posizioni aperte dal 2023 e altrettante da coprire per il 2024, quindi ci avvicineremo ai 400 addetti entro la fine dell’anno», spiega Pescarini. Il momento è buono e Facile.it sta allargando il suo orizzonte: «Seguiamo diverse tipologie di prodotto, dalle assicurazioni alle utilities, fino ai prestiti e di recente anche il noleggio a lungo termine. Confrontiamo i prezzi e diamo consulenza ai clienti puntando soprattutto sul valore di quest’ultima senza essere invadenti e spiegando anche a chi ci contatta, se è il suo caso, che alcune volte è meglio tenere il gestore perché cambiare non è conveniente», aggiunge il manager. Una filosofia apprezzata anche dalle associazioni di consumatori.

Competenze

Questo grazie alle conoscenze e al lavoro messo in campo dagli operatori dell’azienda. «A Cagliari abbiamo trovato la possibilità di sviluppare la cultura della comparazione grazie alle competenze dei nostri dipendenti, miscelando al meglio formazione e investimenti», aggiunge Pescarini. Il capo sviluppatore dell’azienda, sardo, sposato e con quattro figli, non si sarebbe mai spostato dall’Isola e qui ha potuto trovare un posto adeguato alle sue competenze, evitando così la fuga di una figura professionale di grande livello. «Qui c’è una grande propensione alle tecnologie – racconta ancora Pescarini – e vogliamo ancora sviluppare business e nuove competenze sia sul fronte dei mercati in movimento, come quello delle bollette dell’energia, che di altri settori come mutui, assicurazioni e così via. Per dare consigli sui mutui, ad esempio, lavoriamo tanto, assicurando però anche la possibilità di far crescere l’educazione finanziaria dei nostri clienti».

Insomma, la scelta del polo di Cagliari, aperto in città nel 2019 e poi trasferitosi a Sestu in una sede autosufficiente anche dal punto di vista energetico e molto “futurista” nelle postazioni e nell’organizzazione del lavoro, sta assicurando i frutti sperati. Competenze e tecnologia si sposano bene nell’Isola e assicurano buoni risultati con una crescita costante (4 milioni al mese di contatti) che ora spetta a Pescarini, arrivato dal settore delle assicurazioni e bancario, consolidare, mettendo in campo nuove competenze digitali e nuove sfide.

