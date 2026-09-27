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Sanluri.
28 settembre 2026 alle 00:42

Record di case aperte, trionfa la Festa del borgo 

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Borgo e civraxu: un binomio vincente a Sanluri, quello della festa del borgo e del pane civraxu. Ieri è andata in scena la 29ª edizione, con migliaia di ospiti tra le viuzze del centro storico. Per tutta la giornata affollati oltre cento banchetti espositivi dedicati all’artigianato, alle produzioni locali, alle creazioni artistiche e agli antichi mestieri. Trenta punti di ristoro, record tra case aperte, angoli di degustazione, scorci e piazze con laboratori, dimostrazioni, spettacoli, musica e incontri culturali.

Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «Quest’anno la novità sono stati i convegni e le dimostrazioni legate alla filiera del pane e del grano, con un percorso che ha permesso di seguire le diverse fasi, dalla semina alla trasformazione fino al pane appena sfornato». La sezione della “Casa del Pane” non è più solo un luogo per raccontare la storia locale, ma un posto da vivere e da conoscere e per tramandare l’arte della farina bianca. Grazie a un progetto, da 350mila euro, fondi della Regione, sono stati realizzati i forni. La festa più attesa dell’anno è stata l’occasione per presentarli e farli anche utilizzare. Rivive così pienamente la tradizione, quella di Sanluri, sin dall’antichità conosciuta come “sa terra ‘e lori”: la terra del grano.

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