Reclusa in casa senz’acqua: «Chiedo aiuto al Comune, non posso più vivere così» 

Da tre mesi non può farsi una doccia. L’acqua sporca risale dallo scarico, i liquami dei vicini finiscono nel suo bagno. Annamaria Porceddu, 64 anni, è prigioniera nella sua casa di Sant’Elia. È in sedia a rotelle, ha gravi problemi di salute e chiede aiuto.

«Vivo in condizioni igieniche tremende» racconta con voce rotta. «Quando i vicini tirano lo sciacquone si riversa tutto nel bagno». Per arginare le acque nere suo figlio ha dovuto tappare lo scolo della doccia con una busta della spesa e uno straccio. «Dovrebbero mettersi nei miei panni per capire cosa significa vivere così».

La segnalazione è arrivata al Comune, la prima risposta una mail automatica: «Chiedeva una valutazione per un lavoro che non è stato fatto. Ho dato zero stelle». Il dramma di Annamaria potrebbe essere legato ai lavori di un vicino, che avrebbe chiuso con il cemento un passaggio condiviso. «Non voglio litigare con nessuno, voglio solo aiuto».

Sulla vicenda è intervenuta Anna Puddu, assessora alla Salute e al benessere, assicurando che la situazione è sotto controllo: «Ho ricevuto la notifica questa settimana, i tecnici hanno fatto un sopralluogo urgente. Vista la risalita di liquami, l’intervento è prioritario». Il nodo principale resta l’ostruzione del passaggio fognario: «Stiamo cercando di contattare il vicino per poter agire il prima possibile, ancora non abbiamo avuto un riscontro».

L’unica soluzione prospettata? Pagare di tasca propria 300 euro per un autospurgo.

Senza una doccia funzionante, può lavarsi solo con salviettine umidificate. «La badante mi pulisce come può, ma ho la pelle piagata». I problemi si accumulano, il cortile di casa è un deposito di materiali abbandonati. «Quattro mesi fa ho pagato due ragazzi di zona perché lo liberassero, dopo la pausa pranzo non sono più tornati. Hanno portato via le cose che gli servivano».

Annamaria lotta contro una lunga lista di malattie: fibromialgia, Parkinson, osteoporosi, un tumore al polmone. «Mi sono fratturata le vertebre cadendo, ho protesi alle anche, sono cardiopatica». L’unica luce nella sua vita è Kira, la cagnolina di 10 anni, che nonostante i dolori al bacino non smette di scodinzolare e riempirla di baci. Il suo affetto non può cancellare la disperazione. «Non posso restare in queste condizioni, questa non è più vita».

