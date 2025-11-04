«Non ci sono alternative: o recito in sardo o resto a casa. Il premio ha il suo valore, ma questo vale di più, la mia è una lingua universale». Non ha dubbi Antonio Figus, presidente e attore della compagnia teatrale Su Spassiu di Sanluri che ha partecipato al Festival Nazionale dei Monologhi Fita che si è svolto al teatro di Ostia, vincendo il premio speciale “Pier Paolo Pasolini”. Sul palco un monologo in lingua sarda tratto dallo spettacolo “Sa bella de Seddori”, una toccante riflessione sulla perdita e sull’amore paterno che il gruppo porta nei teatri della Sardegna ormai da tempo.

Il testo

Figus, fondatore di Su Spassiu, da dieci anni si occupa di promuovere e diffondere il sardo, anche tra le nuove generazioni, col sogno nel cassetto di oltrepassare i confini dell’Isola. «Quando mi fu proposto di partecipare al concorso nazionale – racconta – lo ammetto, ne fui felice. Non avevo dubbi sull’importanza del messaggio di Sa Bella de Seddori e della scenografia, confortato dal successo che lo spettacolo registra tutte le volte che va in scena». Dopo i primi preparativi, la delusione. «Gli organizzatori – prosegue Antonio Figus – furono chiari, il testo va tradotto in italiano, lingua comprensibile a tutti. Mi chiesero di pensarci e risentirci. Ho deciso subito, il monologo o si fa in sardo o non si fa. Sono stato sempre convinto che il nostro modo di parlare e di esprimerci è unico. Non conoscere il significato delle parole non può essere un ostacolo, semmai richiede maggiore attenzione». La vittoria gli ha dato ragione. Un’interpretazione significativa che ha rappresentato con orgoglio la Sardegna e il suo teatro in un contesto nazionale di livello alto, cui tanti aspiranti attori vorrebbero partecipare. «Il premio – dice ancora Figus – lo condivido con Matteo Sois nella parte di Martino, con Virginia Massenti, la bella di Sanluri, e Giampaolo Pisu che ha scritto il monologo».

La tragedia

La bella di Sanluri sul palco del teatro è Simona, come una “Giuditta sarda” che con l’arma del sesso, del suo fascino e della sua astuzia uccide il giovane re di Sicilia, Martino I D’Aragona, responsabile della cruenta battaglia del 30 giugno 1409, combattuta a sud del castello di Sanluri. In circostanze misteriose muore anche Simona. «La scena – conclude Figus – interpreta il dolore struggente del padre Lorenzo che perde la sua amatissima e coraggiosissima figlia. L’uomo aveva scoperto il piano segreto di portare alla morte Martino, anche a costo della propria vita, al solo scopo di vendicare il suo popolo e rendere giustizia alla sua terra. L’invocazione finale del padre è un appello al popolo sardo che si decida a raccogliere il filo del proprio destino, affinché sia di nuovo padrone in casa sua. Solo così il sacrificio della giovane donna non sarà stato vano».

