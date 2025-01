«Recito Cechov in Sardegna: goduria!» 

Anton Cechov non ha bisogno di presentazioni. Ma ci sono opere, come quelle ispirate alla commedia francese e al vaudeville, che hanno un sapore tutto speciale. Che sono, parafrasando Maddalena Crippa, «godibilissime».

Ed è proprio con la grande attrice brianzola che lo scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori autori europei del XIX secolo, arriva in Sardegna sotto le insegne dal CeDac. Diretto da Peter Stein, regista teatrale tra i più apprezzati al mondo e marito dell’attrice, “Crisi di nervi”, lo spettacolo che riunisce tre atti unici di Cechov – “L'orso”, “I danni del tabacco” e “La domanda di matrimonio” – debutterà in prima regionale a Sassari martedì (ore 20.30) al Comunale, per approdare mercoledì al Massimo di Cagliari, dove rimarrà fino a domenica. «Sono molta contenta di tornare: sono 2 anni che manchiamo dalla Sardegna», esordisce Crippa, protagonista assoluta del primo atto di “Crisi di nervi”. L’inconsolabile vedova de “L’orso”, dove un duello tra la donna, Elena Ivanovna Popova, e l’ex ufficiale di artiglieria Smirnov (interpretato da Alessandro Sampaoli), piombatole in casa per riscuotere un credito, si trasforma in una proposta di matrimonio. Nel cast anche Sergio Basile, che impersona Luka, il fedele servitore della Popova.

Come si trova nei panni della vedova inconsolabile?

«Benissimo. È uno spettacolo che è una goduria, per noi e per il pubblico, 1 ora e 40 di risate. Mi chiedo solo come facessero le donne dell’800 a vivere col busto: essendo un’opera in costume lo devo indossare, e alla fine ho la schiena a pezzi. Una tortura che dura per tutta la serata, perché finito il mio atto me ne vado in camerino vestita di tutto punto, con la mia parrucca, e aspetto la fine degli altri».

C’è un fil rouge, oltre la “crisi di nervi”, che lega i tre atti: la relazione amorosa tra donna e uomo.

«Lo spettacolo è uno sguardo sul rapporto tra uomo e donna e le sue dinamiche. Ne “L’orso” c’è una contrapposizione totale nel duello che sfocia nel suo opposto, cioè l’innamoramento, ne “I danni del tabacco” un uomo parte per raccontare quanto faccia male il fumo per rivelare quanto si senta vessato da una moglie terrificante, mentre ne “La domanda di matrimonio” l’aspirante sposo non riesce a porre alla futura sposa la fatidica domanda a causa delle liti continue. Cechov è una gioia, ed è un grande anche in questa versione vaudeville: si ride, ma i suoi personaggi non sono meccanici o macchiettistici, e vengono fuori in tutto il loro spessore umano».

Le donne sembrano molto “moderne”. O è solo apparenza?

«Specie nel mio personaggio la contrapposizione è paritaria, al punto che Popova accetta la sfida del duello, senza giocare suoi ruoli e sulle solite maniere femminili svenevoli. È una donna forte, dura, anche se all’interno nasconde le sue fragilità e cova molta rabbia. Il tutto enfatizzato dai costumi e da un impianto scenografico semplice ma chiaro: voler attualizzare sempre e comunque un’opera è idiota, perché distrugge i classici, che vanno invece serviti in maniera assoluta per la loro capacità di riflettere l’essere umano così com’è, con sentimenti che sono dell’800 ma che non sono cambiati».

Se la Sardegna fosse un’opera teatrale?

«Un’opera che racconta la natura. La porto nel cuore dalla prima volta che venni, a 13 o 14 anni, nell’arcipelago di La Maddalena. Avevamo un carissimo amico pescatore che ci portava le triglie fresche. Giravamo per Spargi e Budelli. Una dimensione paradisiaca, un tempo mitico di condivisione e semplicità».

