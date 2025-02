Recinzione pericolante per un canneto 

Pedoni a rischio in piazza Marcora dove ogni giorno transitano centinaia di pazienti diretti agli ambulatori dell’Asl, agli uffici dell’Inps e al centro dialisi.

A creare i pericoli sono delle canne che fuoriescono da un terreno privato e che stanno spingendo persino la recinzione con i rischi concreto che questa crolli sopra i passanti. E c’è già qualcuno che ha subito danni. Nei gironi scorsi una donna, passando sul marciapiede si è ferita a un braccio con le canne e si è dovuta far medicare.

«Non si rendono conto dei pericoli?» si chiede Maria Zedda, diretta all’Asl «qui tra poco cadrà la recinzione addosso a qualcuno. Se anche il terreno è privato perché non gli impongono di ripulire?».

L’ordinanza c’è. Impone a tutti i proprietari dei terreni di bonificare le aree e di tagliare siepi e rami sporgenti su strade marciapiedi. E c’è l’obbligo a mantenere sempre i terreni puliti anche dai rifiuti. Cosa che però molto spesso non accade. Le canne creano problemi ai pedoni anche lungo via Marconi, dove escono fuori dal rio Is Cungiaus che attende i lavori di manutenzione e bonifica dalla vegetazione.

