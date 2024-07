Recinzione a rischio crollo: ecco i fondi 

Dopo anni di disagi e lamentele, le transenne di via Parigi - diventate ormai presenza fissa nel marciapiede lungo il perimetro della scuola primaria di Selargius - dovrebbero finalmente sparire. Le risorse - poco più di 100mila euro - sono contenute nell’ultima variazione di bilancio portata in Consiglio dall’assessore Sandro Porqueddu, investite dal Comune per rifare la recinzione pericolante dell’istituto scolastico cittadino, lì dove c’è anche la palestra utilizzata dagli studenti e che in futuro tornerà ad ospitare allenamenti e partite delle società sportive, la pallavolo in primis. Un fondo dedicato, mentre l’assessorato ai Lavori pubblici si sta occupando del progetto che è praticamente pronto. Non solo recinzione nuova, nella variazione di bilancio ci sono anche le risorse per la sostituzione delle lampade di emergenza nella scuola primaria di via Parigi: 35mila euro in totale. (f. l.)

