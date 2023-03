«Recintiamo il sagrato di Sant’Eulalia» 

Non è stata però dello stesso avviso la soprintendente, Monica Stochino, che ha replicato all’esponente della giunta Truzzu, affermando di non aver ricevuto alcun atto formale, ma di aver solo interloquito genericamente diversi mesi fa con alcuni rappresentanti del Comune, ma senza che questo avesse avuto alcun seguito. Stochino si è però detta disponibile a riprendere la collaborazione sull’argomento, a patto che le vengano presentati formalmente dei progetti.

Recintare il sagrato di Sant’Eulalia per impedire i bivacchi, vandalismo e schiamazzi. È una delle ipotesi emerse durante la seconda riunione del Gruppo per il monitoraggio della malamovida di cui fanno parte rappresentanti della prefettura e dei comitati dei cittadini.

Recintare il sagrato di Sant’Eulalia per impedire i bivacchi, vandalismo e schiamazzi. È una delle ipotesi emerse durante la seconda riunione del Gruppo per il monitoraggio della malamovida di cui fanno parte rappresentanti della prefettura e dei comitati dei cittadini.

La proposta

La proposta è del capo di gabinetto del prefetto, Maria Pia Garau, ed è stata sposata dall’assessore comunale alle Attività Produttive, Alessandro Sorgia, che ha detto di aver già predisposto un progetto e anche di aver avviato una discussione sull’argomento con la soprintendenza.

Non è stata però dello stesso avviso la soprintendente, Monica Stochino, che ha replicato all’esponente della giunta Truzzu, affermando di non aver ricevuto alcun atto formale, ma di aver solo interloquito genericamente diversi mesi fa con alcuni rappresentanti del Comune, ma senza che questo avesse avuto alcun seguito. Stochino si è però detta disponibile a riprendere la collaborazione sull’argomento, a patto che le vengano presentati formalmente dei progetti.

Suolo pubblico

Stochino ha ricordato all’assessore le deroghe paesaggistiche sulle concessioni del suolo pubblico alle attività commerciali, che entro il 31 dicembre dovranno essere riviste secondo le norme vigenti. Non essendoci un piano concordato per zone, sarà necessario valutarle concessioni una per una. I comitati dei residenti hanno quindi spostato il dibattito sugli eventi di teppismo che si sono verificati nel centro storico in questi giorni e che martedì hanno coinvolto anche le forze dell’ordine.

Emergenza alcol

Le stesse associazioni dei commercianti hanno chiesto dei percorsi per incoraggiare un’assunzione responsabile di alcolici e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, problema legato anche ad una sorta di monocultura commerciale. Si dovrà raggiungere una conciliazione con i comitati dei residenti, che lamentano una concessione degli spazi pubblici troppo disinvolta, tanto che i mezzi di emergenza hanno difficoltà ad attraversare le vie del centro a causa dei tavolini. «Queste riunioni non devono limitarsi al problema del teppismo, ma soprattutto ad individuarne le cause», ha osservato il rappresentante dei residenti di Stampace, Adolfo Costa. Il gruppo si riaggiornerà tra 15 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata