«Recidive e suicidi si fermano con le misure alternative» 

I ristretti orizzonti della cella fanno esplodere il disagio: «La tendenza all’aggressività ovviamente presente in persone recluse – chiarisce lo psichiatra Leonardo Tondo - è un significativo fattore di rischio e si riscontra nella popolazione carceraria accompagnata a disturbi psichiatrici e ad abuso di sostanze in almeno due terzi del totale. È probabile che i detenuti “importino” il loro rischio e che questo venga esaltato dalle condizioni ambientali. Infatti, il suicidio è dodici volte più probabile rispetto alla popolazione generale, ma soltanto tre volte superiore rispetto a una popolazione psichiatrica. A un quadro già tormentato bisogna aggiungere, secondo lo psichiatra, «l’impatto dell’arresto e della carcerazione, l’astinenza dei tossicodipendenti, un mondo prevalentemente maschile, aggressivo e competitivo che comporta anche ruoli precisi di sottomissione e umiliazione». C’è un dato inquietante: «Si tolgono la vita molte persone in attesa di giudizio di primo grado per i quali vale il principio della presunzione di innocenza. Visto che poco si fa per riconvertire le pene e ancora meno per accelerare i procedimenti giudiziari, si potrebbe puntare su un’assistenza psichiatrica e psicologica più efficiente».

La Corte Costituzionale ha di recente ricordato una serie di importanti principi tutti nel segno della “decarcerizzazione” della pena, quando è un’opzione praticabile. «La soluzione ottimale – si legge in una recente sentenza - sarebbe, in linea di principio, quella di prevedere la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti di ogni condannato che non si trovi già in carcere in stato di custodia cautelare, ogniqualvolta la pena che egli debba integralmente espiare, ovvero la pena residua, sia contenuta entro i limiti temporali compatibili con l’accesso a misure alternative alla detenzione». Questione affrontata nella seconda giornata del forum su giustizia e insularità nella sala Giorgio Pisano del gruppo editoriale L’Unione Sarda.

Il dibattito

«Le misure alternative – secondo magistrati ed esperti intervenuti nelle sessioni coordinate dal direttore del giornale Emanuele Dessì e dal direttore editoriale Lorenzo Paolini – sono efficaci e riducono notevolmente, rispetto alla reclusione, la recidiva». Per l’avvocata Giovanna Serra, garante dei detenuti a Nuoro, «è necessario rafforzare le attività professionali: chi vive l’esperienza della reclusione ha bisogno di imparare un mestiere ed acquisire competenze specifiche al fine di potersi reinserire nel mondo del lavoro»

Il disagio psichico

Il piano

Il principio di insularità potrebbe favorire l’umanizzazione del carcere per rendere concreti, attraverso scelte politiche adeguate, i valori espressi nell’articolo 27 della Costituzione. Per questo, Gilberto Ganassi, in servizio nella Procura di Cagliari, considera «determinante il ruolo del sistema delle colonie penali agricole». Nell’Isola, in quelle di Is Arenas, Isili e Mamone, i detenuti svolgono le loro attività guidati e sostenuti da figure con competenze tecniche e percepiscono uno stipendio. «Una realtà – afferma la sociologa Michelina Masia - che nel tempo, pur con scopi diversi, ha permesso l’inserimento in contesti lavorativi che hanno “umanizzato” e dato un senso alla detenzione».

Il lavoro

Maria Antonietta Atzori, dirigente dell’Istituto tecnico agrario “Duca degli Abruzzi” a Elmas, ritiene che «sarebbe auspicabile un doppio percorso di apprendistato formativo che consenta - da un lato - il conseguimento di un titolo di studio e di maturare un’esperienza professionale diretta nell’azienda della colonia o nelle aziende degli istituti scolastici di riferimento». Nei penitenziari possono nascere anche speciali motivazioni per avviare o riprendere percorsi di studio universitario. «Nell’ateneo di Cagliari – precisa Cristina Cabras, delegata del Rettore per questo ambito - sono iscritti 22 studenti che vogliono raggiungere il traguardo della laurea». Il direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari, Enrico Trogu, ripercorre la storia dei penitenziari sardi attraverso le carte custodite all’interno dell’edificio di via Gallura. Lo storico dell’arte Franco Masala, nel ricordare che «Badu’e Carros a Nuoro sia, sul piano architettonico, un carcere d’autore», cita Gustavo Zagreberlsky per dire che «la reclusione non si concilia con la dignità umana e toglie il diritto al proprio tempo. Sono più coerenti sanzioni risarcitorie che costringano a vivere, ma cambiando vita».

