«Recchia ingrata, cambio necessario» 

A fare la figura del cattivo non ci sta. Antonello Argiolas, detto Lello, è stato accusato ieri dall’ex assessora Roberta Recchia di aver voluto la sua revoca, per sostituirla con Laura Petronio.

Una scelta concordata, per lui. Subita, per lei, che ha attaccato duramente Forza Italia. «Leggendo le dichiarazioni della nostra ex assessora Roberta Recchia sono rimasto basito», commenta Argiolas. E mette subito le mani avanti: «Tengo a precisare, così come fatto in precedenza che ha la nostra stima, la riteniamo capace e la ringraziamo per quanto ha fatto nel suo ruolo di assessora».

La replica

Nel suo ruolo di capogruppo, difende poi le scelte del partito: «Mi dispiace che non abbia speso una parola per ringraziare Forza Italia Sestu, che da perfetta sconosciuta alla politica sestese le ha dato l’opportunità di candidarsi e di fare l’assessora non appena eletta; le ha consentito di fare un’esperienza molto formativa che sicuramente ha arricchito il suo bagaglio di conoscenze, e le ha permesso per quanto già non lo fosse, di inserirsi nella comunità e crearsi nuove relazioni personali».

Ma allora perché questo avvicendamento? Argiolas spiega che «spesso ci si scorda che una forza politica è presente in maggioranza non per merito esclusivo di un singolo, bensì di tutti i candidati, da quello che ha preso più voti a quello che ne ha preso meno, per cui gli incarichi rimangono a disposizione del gruppo e nessuno ne è proprietario esclusivo». Non solo: «In questi due anni e mezzo, a più riprese il gruppo consigliare ha manifestato la necessità di un’alternanza, cosa normalissima che accade tutti i giorni in tantissime amministrazioni e a tutti i livelli, cosa di cui Roberta era a perfetta conoscenza; come è normale, le è stato chiesto di dimettersi perché riteniamo che il percorso assieme non si debba interrompere, ma lei ha categoricamente rifiutato».

La difesa del vicesindaco

Poi parla anche in difesa del vicesindaco: «Mi ha colpito abbia citato il vice sindaco Massimiliano Bullita, che invece non ha mai interferito in questa vicenda, riconoscendo l’autorità del gruppo consigliare di poter decidere in piena autonomia, anzi, quando ad aprile scorso si profilava l’avvicendamento, è stato il primo a chiedere almeno di aspettare fino alla fine dell’anno scolastico per consentirle di chiudere i progetti in corso». E conclude: «Spero possa nuovamente avvicinarsi al gruppo di Forza Italia Sestu dove le porte sono sempre aperte, per lei e per chiunque».

RIPRODUZIONE RISERVATA