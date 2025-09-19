Rebuzzini, sequestrato il telefono del figlio 

Milano. È stato lungo il sopralluogo della polizia scientifica e del pm Maria Cristina Ria nel laboratorio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico morto mercoledì sera in via Zuretti, non distante dalla stazione centrale. Gli inquirenti devono ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo, animatore della scena fotografica milanese e non solo, trovato agonizzante sul ballatoio dello studio al primo piano dal figlio Filippo, che ha dato l’allarme al 118: «Venite, mio padre si è sentito male».

«Lividi lasciati dal 118»

Rebuzzini è morto poco dopo in ospedale. Il corpo presentava ecchimosi sul volto e alcuni segni sul collo compatibili con lo strangolamento. Gli investigatori della mobile ieri volevano accertare se nel laboratorio vi fossero segni di colluttazione, il che potrebbe indicare che l’uomo è stato strozzato al culmine di una lite,dato che si ipotizza un delitto d’impeto. Dall’appartamento sembra non manchi nulla e l’ipotesi di una rapina finita tragicamente rimane remota, mentre l'attenzione degli investigatori sembra concentrarsi più sulle conoscenze di Rebuzzini, descritto come uomo mite e bonario. Il primo referto dell'ospedale in cui è morto parla di «lesione circonferenziale del collo». Il figlio Filippo, a cui è stato sequestrato il telefono per estrarne una copia forense, non si nasconde e spiega che il sequestro del suo telefono «è un atto dovuto». «Non sospettano di me», afferma. Secondo lui i segni sul collo del padre sono stati causati dai soccorritori quando gli hanno sollevato la maglietta nel tentativo di rianimarlo.

La vecchia lite

Nella vicenda comunque fa capolino una lite tra padre e figlio di una decina di anni fa. Un episodio rimasto apparentemente senza strascichi, tanto che la gente del quartiere li vedeva sempre insieme: «Si tenevano molta compagnia». Intanto gli investigatori stanno proseguendo con l’ascolto di testimoni, alla ricerca soprattutto di un possibile movente. Ma per parlare ufficialmente di un delitto bisognerà attendere la prossima settimana, quando la causa definitiva del decesso sarà stabilita dall’autopsia.

