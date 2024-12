Rebus viabilità, il commercio si divide 

La viabilità è un rebus che fa rima con visibilità. Quella dei commercianti che devono vagliare la rivoluzione in atto a Tortolì. Mai come quest’anno la circolazione ha cambiato tanto. Via Monsignor Virgilio e via San Gemiliano potrebbero essere il prosieguo delle modifiche adottate in corso Umberto, viale Pirastu, via Garibaldi e parte di via Lungomare. La comunità si divide, con gran parte dei commercianti che comunque si mostra collaborativa e suggerisce potenziali varianti allo studio dell’amministrazione comunale. Intervengono anche i pensionati, con leader della categoria della Cisl, Giuseppe Lai, che spezza una lancia a favore delle novità: «Quando si lavora per migliorare la cittadina si deve esprimere soddisfazione».

I suggerimenti

In via Monsignor Virgilio è l’idea è quella di abolire il doppio senso di marcia e cancellare i parcheggi a spina di pesce. Si vira verso un unico senso di marcia in direzione Arbatax, i parcheggi a nastro, la pista ciclabile sul versante sinistro, sempre in direzione del borgo marinaro, e sul lato opposto ampio marciapiede riservato alla passeggiata. «In linea generica - afferma Paolo Milan, titolare della gelateria La Favorita di via Monsignor Virgilio - sembra un buon progetto. Ho qualche perplessità in merito al senso unico sul viale. Sarebbe preferibile doppio senso con qualche rientranza per parcheggio, sosta, carico scarico ed eventualmente una riqualificazione del multipiano, con ingresso dal viale e possibilità di parcheggio anche sopra, con sistemi automatici ingresso e uscita e sosta gratuita per 10, 15 minuti con cassa automatica».

Corso Umberto

In corso Umberto la situazione è diversa rispetto al viale perché la riqualificazione è già realtà. Così come lo è la pedonalizzazione, benché un gruppo di commercianti non si rassegni. Tutt’altro che arrendevoli, nei giorni scorsi hanno spento per protesta le luci delle vetrine: «Siamo arrabbiati perché il Corso non può restare interamente chiuso», sostiene Maria Lucia Scalas dalla sua pasticceria. «Bisogna andare incontro alle esigenze delle attività. Noi campiamo da qui e senza commercianti il Corso non esiste. Troviamo un punto d’incontro».

I pensionati

La nuova viabilità piace ai pensionati. «Le soluzioni individuate offrono maggiore sicurezza anche ai pedoni. È comunque importante - dice Giuseppe Lai - prestare attenzione anche alle vie alternative. Nel caso di via Monsignor Virgilio risulta piacevole la simulazione del progetto che garantisce anche diversi punti di aggregazione in un contesto piacevole».

