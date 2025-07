Rebus ripescaggi, per Cos e Tortolì c’è una speranza  

C'è anche il Barisardo fra le società che hanno inviato la domanda di iscrizione ai campionati regionali entro i termini del 18 luglio. La società del presidente Roberto Ibba era il principale dubbio in Eccellenza, dato che più volte il patron aveva manifestato la volontà di cedere e c'erano voci insistenti su un futuro in bilico. Gli ogliastrini, in ogni caso, non potranno giocare al “Circillai” non avendo partecipato al bando per la gestione dell’impianto comunale. La data chiave per la certezza della presenza del Barisardo, così come di tutte le altre società dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, diventa il 28 luglio: è il termine ultimo per il pagamento della prima rata dell'iscrizione, chi non lo farà sarà automaticamente escluso.

Ripescaggi

Le novità positive per il Barisardo si ripercuotono a catena sui ripescaggi, col Tortolì che ha presentato tutta la documentazione per il ritorno in Eccellenza dopo aver vinto i playoff di Promozione. I rossoblù sono primi in graduatoria e attendono che si liberi un posto: può avvenire o tramite mancata iscrizione di un'avente diritto o con un ripescaggio in D. Qui è la Cos che spera, col terzo posto in graduatoria dietro Follonica Gavorrano e Montespaccato: significa che ha bisogno di tre esclusioni dalla quarta serie per ritrovare la categoria. Quasi nessuna possibilità invece per Atletico Uri e Ilva , le altre sarde che hanno presentato domanda di ripescaggio. Venerdì sarà il Consiglio direttivo della Lnd a definire le escluse e di conseguenza i posti liberi in D.

