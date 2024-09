Rebus premier, vacilla anche Bertrand 

PARIGI. Dopo quasi 60 giorni di stallo ancora niente fumata bianca per il nuovo governo. Vagliate le ipotesi del socialista Bernard Cazeneuve e poi del “tecnico” Thierry Beaudet, ieri Emmanuel Macron ha studiato l’opzione Xavier Bertrand, storico esponente della destra moderata (Les Républicains), suscitando l’alzata di scudi dell’estrema destra lepenista e della gauche. Già a inizio agosto il repubblicano, presidente della regione Hauts-de-France e più volte ministro con Chirac e Sarkozy, si era detto «pronto» per una nomina a primo ministro. Per il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen «sarebbe una mancanza di rispetto verso milioni di francesi che si sono espressi alle urne nelle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio». A sinistra il portavoce del Partito comunista, Léon Deffontaines, ha detto che «Xavier Bertrand sarà bocciato» come primo ministro e Mathilde Panot, capofila della France Insoumise (LFI) di Jean-Luc Mélenchon, ribadisce la sfiducia a ogni governo che non sia rappresentativo del Nouveau Front Populaire (Nfp), il cartello della gauche incarnato dalla candidata premier, Lucie Castets, bocciata a fine agosto da Macron. Ma il coro dei no a Bertrand a Matignon si estende fino all’ala destra del Partito socialista: «Non possiamo accettarlo», taglia corto il vicesegretario Nicolas Mayer-Rossignol.

