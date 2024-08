Rebus pensioni, “Quota 41” più probabile 

Conferma per l'Ape sociale e Opzione donna. Mentre Quota 103 potrebbe essere sostituita da Quota 41, con il ricalcolo interamente contributivo se si confermasse il trend di scarsissima adesione alla misura dopo la stretta dell'anno scorso. Sono queste le ipotesi più accreditate per una riforma del sistema pensionistico, dando per scontato che sulla previdenza in manovra potrebbero arrivare solo piccoli aggiustamenti dopo le indicazioni che arrivano sulla riduzione delle uscite. Potrebbe arrivare invece un intervento sul fronte della previdenza complementare per rendere obbligatorio il versamento di una parte del Tfr ai fondi.

Certezze

Dovrebbe essere confermata la misura che consente ai lavoratori in situazione di svantaggio (disoccupati, care giver, con almeno invalidità del 74% e 30 anni di contributi o impiegati in attività usuranti con almeno 36 anni di contributi) di avere un anticipo pensionistico una volta raggiunti i 63 anni e 5 mesi di età. Le certificazioni sono crollate nel primo trimestre 2024 a causa dell'aumento dell'età e anche con un eventuale incremento nei prossimi mesi la misura dovrebbe essere prorogata.

Sul fronte di Opzione Donna invece si è registrato un crollo delle richieste accolte nel primo trimestre con appena 1.700 domande a fronte delle oltre 5.300 del primo trimestre 2023. Dopo la stretta sui requisiti del 2023 nel 2024 è arrivato un giro di vite sull'età che ha portato la possibilità di uscita a fronte di 35 anni di contributi a 61 anni.

Obiettivi

Ma la grande sfida sarà quella di “Quota 41”. È il cavallo di battaglia della Lega, che ha avanzato ora la possibilità di andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età ricalcolando l'intero assegno con il sistema contributivo. Pur essendo finanziariamente sostenibile nel lungo termine non lo sarebbe nel breve, perché le pensioni andrebbero pagate subito.

Lo scopo del Governo sarebbe però quello di premiare chi allunga la sua permanenza nel mondo di lavoro con un bonus destinato a coloro che decidono di smettere solo una volta maturato il diritto al trattamento ordinario (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi), senza dunque aderire a Quota 103. Dalla Lega è poi arrivata la proposta di versare obbligatoriamente una parte del Tfr nei fondi pensione per aumentare l'assegno futuro. Dovrebbe però essere previsto il cumulo dei contributi versati nella previdenza obbligatoria e nella complementare per l'uscita anticipata di tre anni rispetto all'età di vecchiaia per chi è nel sistema contributivo.

