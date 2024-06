Rebus Meloni per von der Leyen  

Chiudere su Ursula von der Leyen entro venerdì al vertice dei leader. E completare l’iter entro il 18 luglio, a Strasburgo, alla plenaria dell'Eurocamera. Provando a lasciare il Consiglio europeo nelle mani dei socialisti solo per mezzo mandato. Il Ppe prepara la trattativa finale sui nuovi vertici Ue tornando a sbandierare la larga conferma come primo gruppo al Parlamento europeo.

Scrutinio segreto

Ma ha di fronte un duplice problema: i numeri della maggioranza Ursula sono risicati e l’apertura ai Verdi (o sul fronte opposto a Giorgia Meloni) rischia di spaccare il gruppo, soprattutto nel voto segreto sulla presidente della Commissione. A pochi giorni dal nuovo confronto tra i capi di Stato e di governo dei Ventisette, il leader Manfred Weber ha riunito per la prima volta dopo le europee l’assemblea del Ppe. Ha parlato con al suo fianco Roberta Metsola e Ursula von der Leyen, dando dimostrazione del suo appoggio alle presidenti uscenti. La prima, il 16 luglio, potrebbe essere confermata alla guida dell’Eurocamera con un nutrito numero di sì. La seconda, anche dentro il Ppe, ha i suoi nemici. Per questo Weber continua a temere più l’emiciclo di Strasburgo che il tavolo dei leader europei.

Il niet di Orban

L’obiettivo dei negoziatori dei Popolari, Donald Tusk e Kyriakos Mitsotakis, è arrivare ad un accordo venerdì pomeriggio con l'Italia a bordo. Il terzetto di nomi - nonostante il tam tam che vuole Enrico Letta come possibile piano B - resta stabile: oltre a von der Leyen, ci sono il socialista portoghese Antonio Costa alla presidenza del Consiglio europeo e la liberale estone Kaja Kallas come Alto rappresentante. I Socialisti hanno evitato nuove reazioni a caldo. Ma la prova di forza del Ppe rischia di alimentare nuovi scontri. Anche perché la terza componente, quella dei Liberali, è alle prese con i dolori post-Europee. Intanto i meloniani sono pronti a votare il bis di Ursula. E questo potrebbe aumentare le tensioni interne ai Conservatori, con i polacchi del Pis sempre più irrequieti. E l’autoritario premier unghesere Viktor Orban, in attesa di assumere la presidenza di turno dell’Ue, che da Roma ribadisce l’indisponibilità a fare parte del gruppo guidato dalla premier, puntando il dito sui rumeni anti-ungheresi di Aur.

