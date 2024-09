Rebus Manovra: crolla la produzione 

La corsa per la terza manovra economica del governo Meloni è partita. La sfida è trovare 10 miliardi per confermare e sostenere le misure che stanno più a cuore all’esecutivo. Ma sulla legge di bilancio pende la minaccia del calo della produzione industriale. Intanto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avvia le consultazioni con gli alleati. Si parte con Forza Italia, che condivide e apprezza l’impostazione della prossima legge di bilancio - dice una nota del partito - ma piazza i suoi paletti. «Il taglio del cuneo fiscale è indispensabile per favorire la crescita», ribadisce in un’intervista il segretario Antonio Tajani. E punta anche al calo dell’Irpef e all’altro mantra berlusconiano, l’aumento delle pensioni minime. La soglia dei mille euro al mese resta il traguardo a fine legislatura, ma per ora gli azzurri confidano nel mantenimento della soglia dell’anno scorso, poco sotto i 700. Nel frattempo sulla via già stretta del governo piombano i dati dell’Istat che registra il crollo della produzione industriale. A luglio l’indice complessivo scende in termini tendenziali del 3,3% (tenendo conto che i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 21 di luglio 2023). Dati prevedibili e in linea con una contrazione generalizzata. Va peggio se si guarda a un periodo più lungo: da maggio 2022 a luglio 2024 l’indice crolla complessivamente al 6,7%. La diminuzione si accentua per tessile, abbigliamento e pelli (-25%) e per il legno (-20,7%), complici probabilmente l’inflazione e il minor potere d’acquisto dei consumatori. Più resilienti le produzioni di alimentari, bevande e tabacco (-2%) e altre industrie manifatturiere (-0,9%). Tuttavia a far sperare, per un effetto a cascata, è la revisione al rialzo del Pil che per l’Istat dovrebbe salire tra lo 0,9 e l’1,2% rispetto alla stima diffusa il primo marzo scorso (1.821.935 milioni di euro).

Al di là di numeri e stime, resta la caccia alle risorse per confermare i “must” del governo: taglio del cuneo fiscale, riduzione dell’Irpef e bonus per la natalità. I forzisti, incontrando il ministro leghista, insistono sui sostegni alla classe media, come il taglio dell’Irpef dal 35 al 33%, e sugli aiuti ai giovani sul fronte dei mutui per l’acquisto della prima casa e degli interventi contro il caro affitti. «Nessuna sparata o richiesta eccessiva», sintetizza Maurizio Gasparri suggerendo di cercare nella selva delle detrazioni per nuovi tagli. E Giorgetti mostra fiducia, garantendo che lavorando bene «potremmo farcela». Un po’ di ossigeno invece potrebbe arrivare sui tempi della Finanziaria, stretti ma forse non strettissimi. Secondo fonti di maggioranza, sarebbe confermato al 17 settembre l’ok del Consiglio dei ministri al Piano strutturale di bilancio a sette anni, richiesto dalle nuove regole europee. Step successivo, il passaggio in Parlamento. Ma forse anche per questo potrebbe slittare di qualche giorno l’invio del Piano a Bruxelles, finora fermo alla deadline del 20 settembre.

