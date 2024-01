Rebus liste d’attesa, più soldi ai medici 

Un anno per una visita endocrinologica, altrettanto per l’oculista, per l’otorinolaringoiatra bisogna attendere 270 giorni e cosi via. Liste d’attesa troppo lunghe ma è in arrivo arriva una pioggia di fondi per abbatterle. Oltre 172 mila euro per dirigenti, responsabili di servizio, amministrativi e infermieri, quasi 200 mila per gli specialisti ambulatoriali. Durata del progetto: 12 mesi su base volontaria per un determinato numero di ore. Aurelia Orecchioni, Uil Fpl, chiede conto dei risultati ottenuti negli anni precedenti: «Non è il primo anno che si lavora e che l’Assessorato e la giunta regionale mettono a disposizione delle risorse per l’abbattimento delle liste d’attesa. Eppure, non è dato sapere se l’anno scorso o due anni fa ci sia effettivamente stato uno smaltimento o un beneficio, considerato che non abbiamo potuto visionare i dati che per trasparenza andrebbero pubblicati. Restiamo perplessi per la suddivisione delle cifre, soprattutto non è chiaro cosa dovrebbero fare alcune figure e i criteri di assegnazione di tali cifre. Ci sarebbe piaciuto che la Direzione avesse messo a conoscenza le organizzazioni sindacali e dato informativa così come previsto dal contratto. Nostro compito sarà chiedere accesso agli atti e vigilare». Anche Fabrizio Meloni, coordinatore sanità Cisl Fp Ogliastra spera in un concreto abbattimento per evitare sperpero di denaro pubblico: «Aspettiamo delibera ufficiale, l’auspicio è che tutto il comparto venga coinvolto in maniera omogenea e trasparente, ma soprattutto che sia effettivamente produttivo, che si vedano risultati tangibili e che le persone abbiano risposte in tempi brevi che è la cosa che preme di più. Se così non dovesse essere sarebbe un dispendio estremamente oneroso di risorse pubbliche. Chiediamo che nel breve medio termine ci sia un riscontro dei risultati effettivi e di questo ne chiederemo conto».

RIPRODUZIONE RISERVATA