Rebus governo, la gauche va in piazza 

Parigi. Secondo round di consultazioni senza il Nuovo Fronte Popolare, la coalizione della sinistra che ha ottenuto la maggioranza relativa alle legislative. A sette settimane dal voto la crisi politica è nell’impasse, con Emmanuel Macron che intende «parlare soltanto con chi vuole agire nell’interesse del Paese», quindi secondo lui non con La France Insoumise e il Rassemblement National, le due estreme. Jean-Luc Mélenchon e i suoi lo sfidano: dialogo chiuso, conferma della volontà di chiedere la procedura di destituzione del presidente, convocazione di una «grande mobilitazione popolare» nelle piazze il 7 settembre, vigilia della cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Parigi, che si aprono oggi. E i socialisti tentennano, tanto che non aderiscono alla manifestazione. Intanto ad aiutare Macron in questa ricerca del premier partecipano «personalità che si sono messe in luce con l'esperienza al servizio dello stato e della Repubblica». Si sa che il presidente ha fatto colazione con il pragmatico centrista François Bayrou, ha ricevuto il gruppuscolo moderato Liot e oggi vedrà i Républicains.

RIPRODUZIONE RISERVATA