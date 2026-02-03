Rebus giostra ma biglietti in vendita 

Due certezze: da oggi sono in vendita i biglietti (solo online, per adesso). Eventuali rimborsi scatteranno solo se i cavalli dovessero rimanere nelle scuderie. Tutto il resto galoppa nell’incertezza, che sembra regni sovrana in questa edizione di Sartiglia.

L’incertezza

Il decreto Abodi, in vigore da marzo, e il conseguente obbligo di utilizzo da parte dei cavalieri di caschetti e giubbini di protezione; il braccio di ferro iniziato un mese fa tra chi doverosamente chiede il rispetto della legge e chi, altrettanto doverosamente, chiede il rispetto delle tradizioni sono due fattori che portano anche a ipotizzare scenari che, come ha ricordato nei giorni scorsi il majorale del gremio del Cavaliere Infinito, Filippo Martinez, si sono vissuti solo per la grande peste e per il grande virus del Covid: niente Sartiglia. O comunque una giostra ridotta, con la sola sfilata in via Duomo e poi tutti a casa. Scenario che porta, tra le altre cose, a una domanda: se così fosse scatta il rimborso dei biglietti?

Il regolamento

Il regolamento 2026 del servizio biglietteria Sartiglia non lascia spazio a interpretazioni. «In caso di annullamento dell’evento prima del suo inizio, la Fondazione Oristano si impegna a rimborsare il prezzo del biglietto relativo (al netto di diritti di prevendita e commissioni), su richiesta degli acquirenti, nei tempi e modi indicati dalla stessa». E l’annullamento è il solo caso previsto di rimborso. Infatti, già quando si arriva al paragrafo “maltempo” le cose si complicano (e non si capisce il motivo): «Qualora le condizioni meteo non consentissero il regolare svolgimento della manifestazione, la Fondazione potrà posticiparne l’orario d’inizio, prima di annunciarne l’eventuale annullamento». E se mai ci dovesse essere un’allerta meteo da codice rosso «lo spettacolo non verrà mai annullato prima dell’orario di inizio previsto».

E se quest’anno i cavalieri decidessero solo di fare la sfilata? «In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto», si legge nel regolamento.

«In uno scenario molto ipotetico di una manifestazione ridotta, il Cda della Fondazione valuterà il da farsi sentite tutte le parti coinvolte. Tuttavia al momento, ripeto, uno scenario simile è del tutto ipotetico», precisa il presidente, Carlo Cuccu.

Pariglie

Capitolo a parte per le pariglie che, proprio a causa del maltempo, un anno non si sono svolte (e non scattò il rimborso per decisione dell’allora Fondazione Sartiglia) e in altre edizioni si sono svolte a metà a causa della poca visibilità. Non è previsto alcun rimborso monetario ma «in caso di sospensione definitiva prima dell’uscita di 10 pariglie, gli spettatori avranno diritto ad acquistare un biglietto di importo uguale al biglietto acquistato con una riduzione del 50% sul prezzo, per la Sartiglia dell’anno successivo».

I prezzi

Il tema “rimborsi” è delicato anche in relazione al costo dei biglietti (in vendita da oggi e sino a sabato 14 online sul sistema software Tick@ e da lunedì 9 anche nella sede della Fondazione Oristano in via Eleonora 15). Il prezzo (identico sia la domenica che il martedì), per un posto nelle tribune lungo via Duomo va da 55 a 30 euro; per ammirare le evoluzioni acrobatiche in via Mazzini invece si paga da 30 a 40 euro. «I bambini dai 4 anni in su pagano il biglietto intero. I bambini fino ai 3 anni non pagano il biglietto (in tribuna vanno tenuti in braccio) e non occorre la prenotazione», si legge nel regolamento.

«La novità di quest’anno è che i biglietti acquistati online potranno essere stampati a casa o salvati sul telefono e mostrati all’ingresso della tribuna. Non sarà più quindi necessario recarsi al botteghino per ritirare quelli stampati», precisano dal Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA