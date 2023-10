Rebus candidature: Solinas si rafforza ma Truzzu va avanti 

Il secondo endorsement di Salvini a Solinas non scalfisce le convinzioni di FdI e Forza Italia, e nemmeno quelle di tanti leghisti. «Il candidato alla presidenza non sarà comunque il governatore uscente», si sbilanciano alcuni esponenti della maggioranza. E allora, perché il leader del Carroccio ha sentito la necessità di ribadire il suo appoggio al segretario sardista, e soprattutto di farlo proprio quando manca poco alla sintesi definitiva? «È solo il gioco delle parti, ogni forza politica fa il suo», è la spiegazione, «perché al presidente deve comunque essere garantita un’uscita di scena dignitosa». Insomma, anche il metodo conta, perché – ritiene un dirigente della Lega – «chiunque sia il candidato, dovrà ripartire dall’operato di Solinas. Mica si può andare contro tutto quello che è stato fatto in questi anni».

I fatti

Questi sono gli umori che filtrano un po’ da tutte le aree del centrodestra. Nei fatti, però, Solinas è ancora in corsa, forte – oltre che dell’apertura di Salvini – anche della legittimazione degli organi del suo partito, e del popolo sardista accorso in massa alla convention di due settimane fa alla Fiera di Cagliari. Certo, gli altri non sono rimasti a guardare. Alla festa di FdI al Lido il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha confermato la sua disponibilità qualora arrivasse una proposta. E Forza Italia, l’outsider in questa partita, non rinuncia a rilanciare i nomi di Pietro Pittalis e Alessandra Zedda. Il rebus – che nell’Isola si sta traducendo in una battaglia di nervi tra le fazioni che sostengono Solinas e Truzzu - sarà risolto dal tavolo nazionale. Al vertice di maggioranza di ieri non si è parlato di regionali, lo si farà probabilmente subito dopo il 4 novembre. Ripartendo da quanto emerso all’ultimo tavolo, quando i partecipanti parlarono di approfondimenti da fare sui casi Sardegna e Basilicata.

Centrosinistra-M5S

Nell’altro schieramento, se possibile, il quadro è ancora più complicato. E mentre spunta il nome dell’ex parlamentare Roberto Capelli (La Base Sardegna) tra i potenziali candidati, oggi la direzione del Pd proverà a rimettere ordine dopo che una parte del centrosinistra ha riportato al centro del dibattito la necessità di celebrare le primarie. Metodo che il tavolo di coalizione, ma anche gli stessi Dem alla scorsa direzione, avevano già scartato, considerato soprattutto il veto del M5S. Ora però, a parte i soriani del Pd, i Progressisti le chiedono, e online è possibile addirittura sottoscrivere una petizione firmata dall’ex governatore Francesco Pigliaru e vari altri docenti (tra i quali gli ex assessori Paolo Maninchedda, Raffaele Paci e Donatella Spano).

Petizione, sì con riserva

Petizione che Claudia Zuncheddu di Sardigna libera condivide, pur rilevando «un passaggio stonato» quando si parla di indipendentismo democratico, «come se in Sardegna i movimenti indipendentisti non si ispirassero tutti alla partecipazione democratica e ad un processo condiviso di autodeterminazione e indipendenza».

L’organo direttivo del Pd si soffermerà sulla questione primarie, ma anche e soprattutto sul rischio di veder finire il Pd a mani vuote se il candidato governatore dovesse essere del M5S e se sulle comunali di Cagliari prevalesse l’ipotesi Massimo Zedda (Progressisti).

