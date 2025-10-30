Rebus attacco per la Torres 

Sassari. «Col Carpi servirà una prestazione importante», ha anticipato il tecnico Michele Pazienza al termine della partita che, persa 2-0 ad Arezzo, ha causato l’eliminazione della Torres dalla Coppa Italia. Sconfitta numero 7 per i rossoblù (su 12 partite tra campionato e coppa) e sesta gara di fila senza far gol: sono i dati che da soli spiegano la crisi rossoblù.

Non era certo la partita di coppa che doveva risolvere i problemi, ed entrambe le formazioni hanno fatto molto ricorso alla panchina, ma mister Pazienza ammette: «Ho dato la possibilità a qualche giocatore che ne aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe, l’impegno c’è stato ma c’è pure l’amarezza di aver dato ancora una volta un dispiacere a quei tifosi che anche stavolta hanno macinato chilometri per sostenere la squadra».

Modulo e attacco

La difesa è passata a quattro, per quanto riguarda centrocampo e attacco invece la situazione sembra ancora in evoluzione. A Guidonia hanno giocato sia il regista Giorico sia i trequartisti Mastinu e Carboni e una sola punta. Ad Arezzo nessuno dei tre è partito titolare e il centrocampo a quattro ha avuto qualche difficoltà a costruire gioco per i compagni Lunghi e Starita. L’assenza di Diakite per squalifica ha impedito di avere più peso in attacco, mentre Musso è stato fatto giustamente riposare.

Certo non è stata una buona idea rivoluzionare il reparto offensivo: è rimasto solo Diakite e sono partiti Guiebre, Varela, Scotto, Nanni, Zamparo e Fischnaller, che per la verità la Torres voleva trattenere ma che ha preferito cambiare aria.

Giusto per ricordarlo: i giocatori andati via avevano prodotto in totale 35 reti (Fischnaller il migliore con 14) e rappresentavano nelle varie combinazioni un reparto pericoloso anche nelle partite dove la qualità del gioco non era particolarmente brillante.

Novembre decisivo

Questo è il mese determinante per il futuro della Torres. Il riferimento è sia al tecnico Pazienza, confermato ma comunque sotto osservazione, sia all’organico, perché si tratta di capire se il progetto estivo può portare alla crescita del gruppo senza correre pericoli di playout o se si dovrà intervenire sia sulla guida tecnica, sia sul rafforzamento della squadra.

Che però potrà avvenire soltanto a gennaio, salvo la contrattualizzazione di un giocatore svincolato nelle prossime settimane o il reinserimento in rosa dell’esterno Liviero.

