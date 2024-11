Rebus Aree idonee, ora si tratta 

In una settimana l’Aula non è riuscita a portare a casa nemmeno un articolo. Giovedì si è aperto uno spiraglio, la possibilità di un dialogo tra schieramenti per dare un accelerata alla discussione del disegno di legge Aree idonee. Sinora è prevalso il muro contro muro, la linea della presidente della Regione Alessandra Todde di non cambiare di una sillaba il testo della Giunta contro le richieste di modifica della minoranza e non solo. Poi la governatrice ha fatto un passo di lato, ma in questo spazio non è ancora riuscito a inserirsi il centrodestra, chiamato ora a fare sintesi al suo interno.

Verso il confronto

Proprio a questo servirà il vertice di lunedì tra le forze di minoranza. A formulare una proposta unitaria che metta assieme, per esempio, la posizione estrema di Forza Italia che chiede l’ingresso immediato in Aula della Pratobello, con quella più misurata di Fratelli d’Italia che di fatto ha riproposto il testo di iniziativa popolare in tutti gli emendamenti. FdI, gli azzurri, i Riformatori, Sardegna al centro 20Venti, Alleanza Sardegna e l’Udc si devono mettere d’accordo, e arrivare così a una linea comune da presentare martedì mattina alle 8.30, in occasione della capigruppo plenaria che si terrà prima dei lavori dell’Aula.

Aspettative

Da parte sua, la maggioranza si aspetta una proposta contenente alcuni obiettivi la cui realizzazione deve passare per il lavoro congiunto tra Consiglio e Giunta. Spiega il capogruppo del Pd Roberto Deriu: «Noi pensiamo che a dover essere colto sia lo spirito che ha animato le 210mila persone che hanno firmato la Pratobello 24, ovvero quello legato alla salvaguardia del paesaggio e alla democrazia energetica, non tanto le soluzioni tecniche concepite per testimoniare l’adesione a un principio».

Paolo Truzzu, presidente del gruppo Fratelli d’Italia, ammette che «come minoranza ci fa sicuramente piacere che il Campo largo abbia colto l’appello costante a non lasciare nessuno fuori dalla discussione in questa partita». Tuttavia, «non vorrei che la nostra disponibilità al dialogo venisse scambiata per una rinuncia alla difesa dei principi fondamentali presenti nella proposta firmata da 210mila sardi».

La mobilitazione

Intanto, è in corso la mobilitazione dei comitati promotori della Pratobello 24 che si riuniranno domani a Ghilarza per programmare nuove «iniziative pacifiche». Resta l’amarezza per l’incontro di giovedì con tutti i capigruppo: «Nessuno si aspettava nulla da questo tavolo che – ribadiscono i rappresentanti – si sarebbe dovuto riunire giorni fa, comunque prima dell’inizio dell’esame del ddl Aree idonee». La mobilitazione continuerà fino all’ingresso in Aula della Pratobello.

