Rebic sbarca a Lecce, Gotti può sorridere 

A secco di punti dopo le prime due partite, il Lecce aspetta proprio la gara contro il Cagliari, sabato sera, per provare a riscattarsi. I rossoblù sono decisamente avversari molto più alla portata rispetto ad Atalanta e Inter, due pessimi clienti per iniziare il campionato. Con la Dea è finita 4-0, contro i Nerazzurri 2-0. Con 0 gol e un passivo di reti già elevato, i pugliesi sono ultimi e soli in classifica.

Mercato

Da quel che si è visto fin qui, Gotti deve rivedere qualcosa in difesa e ha poche idee per l’attacco. Krstovic è apparso troppo isolato, non è riuscito in questo modo a incidere. Il club è corso subito ai ripari, ieri il nuovo colpo di mercato del ds Corvino: è sbarcato in città Ante Rebic, attaccante croato classe ’93, ex Milan, nell’ultima stagione al Besiktas. Arrivo di peso che si unisce ad altri due acquisti importanti per la difesa: Frederic Guilbert, classe 1994, ex Strasburgo, arrivato a parametro zero e Gaby Jean, classe 2000, dall’FC Annecy.

Dal campo

Oggi è prevista una doppia seduta, Kaba ha proseguito col lavoro personalizzato, tutti gli altri a disposizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA