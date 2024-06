“Rebels” a Quartu: una piccola antologia dai Sessanta ai 2000 

La più ribelle, fin dall’infanzia, è forse stata Maria Lai. Inserita, per quest’ottima ragione, tra gli artisti che hanno osato rompere la tradizione figurativa in Sardegna e queste scelte hanno sostenuto e teorizzato. “Rebels”, curata da Roberta Vanali in collaborazione con Chiara Manca, allinea sulle pareti della The Social Gallery, diretta a Quartu Sant’Elena da Giovanni Coda, una schiera di nomi storici. Nell’allestimento di Davide Gratziu si susseguono il Baffo irridente e colorato di Gaetano Brundu, il nitido bianco e le U nere di un Ermanno Leinardi datato 1965, la tecnica mista e aggressiva di Primo Pantoli.

Stesso titolo, “Transazione”, per Ugo Ugo e Tonino Casula. Nonché un lavoro, rarissimo perché l’autore fece un rogo di quasi tutto quello che aveva prodotto, di Luigi Mazzarelli. Più recenti, l’"Apocalisse” di Giuseppe Pettinau, il “Ritratto di profilo” di Attilio Della Maria, il “Tondo” reticolare di Rosanna Rossi. La ricognizione, una piccola antologia, in effetti, parte dai tardi anni Sessanta per concludersi agli albori del Duemila e rievoca un periodo in cui ancora gli artisti si alleavano: nacquero il Gruppo 58 con Mirella Mibelli, il Gruppo d’iniziativa cui aderì anche Mauro Staccioli, il Gruppo Transazionale, il Gruppo 91 che contava sull’apporto di Beppe Vargiu, Italo Medda, Italo Utzeri. Compagini fluttuanti, aperte a nuovi ingressi e pronte alle scissioni, che combattevano, scrivevano, polemizzavano.

Nel suo testo di presentazione Roberta Vanali cita le dichiarazioni d’epoca che deprecano “la industrializzazione della cultura” e spingono i giovani artisti a spezzare “le ferree catene“ che tentano di fermarli. E auspicano una visione dinamica della realtà e scontri dialettici sul solco di una ricerca di “irripetibili e mai definite soluzioni fra le tante possibili”. Voci sonore, e parole decise. Coesi ma non omologati, i rivoluzionari si sono espressi in modi differenti, con le più svariate tecniche e sicuro talento. Nella galleria di via Eligio Porcu 43 è possibile sino al 15 giugno osservare la sintesi di una vigorosa stagione creativa introdotta idealmente dal “Ritratto di Maria Elena”, disegnato da Maria Lai nel 1952. Prima delle sommosse.

