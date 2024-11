Rebecca e Greta, farfalle d’argento 

Quella leggerezza che prima del corpo è nel cuore, che rende naturale ballare, e ogni gesto intenso e delicato, come una foglia portata dal vento. Rebecca Pitzanti e Greta Teng danzano e volano quasi, con la stessa spontaneità in palestra o davanti al mondo. Sedici anni entrambe, campionesse di Pole Dance, da Sestu a Uppsala in Svezia per il campionato mondiale, hanno ottenuto l’argento nella categoria Artistic Pole Junior Double. Per Rebecca anche un quarto posto nella categoria Artistic Pole Junior Mixed.

Felicità

«C’è la gioia per raggiungere questo traguardo, e non passa, ma anche l’emozione di vedere tante ballerine», ricorda Rebecca. Greta aggiunge: «Poi è stato bello e speciale esibirmi con la mia compagna». Insieme hanno portato una coreografia: «Lei interpretava la tigre, io la domatrice», ricorda Rebecca; timide quasi, quando lo raccontano, e poi senza paura su quel palco. «Certo prima di esibirsi c’è tensione, poi arriva una scarica di adrenalina, e la sensazione di fare qualcosa di bello, con l’applauso del pubblico», continua ancora Rebecca; «abbiamo lavorato tanto alla coreografia, e volevamo mostrarla a tutti», prosegue Greta.

Sport difficile

La Pole Dance è uno sport dove si danza utilizzando il palo. E servono coordinazione, forza, destrezza, per sembrare senza peso. «Ci siamo preparate per un anno», ricordano le ragazze. La passione, raccontano, è nata dopo una lezione di prova. E ora non lo lascerebbero mai: se Greta racconta «per me è una sfida imparare cose nuove», Rebecca rilancia dicendo, «faccio sport da quando avevo tre anni, ma questo è davvero quello che fa per me». Nella Pole Dance hanno trovato «emozioni speciali, uno stimolo all’autostima. E non c’è momento più bello di finire una figura difficile e dire: ce l’ho fatta», spiegano con gli occhi illuminati di entusiasmo.

Il gruppo

In questa palestra, la Asd Pole Dance, l’allenatrice è Emanuela Simoni, 40 anni: «Questo è uno sport diverso, è progressivo. A ogni lezione si mettono le basi per fare sempre figure più difficili. Tutte le ragazze qui sono sempre riuscite ad andare avanti. C’è sempre un obiettivo, e non ci si annoia mai». Sono 50 le allieve, tutte donne. Anche se questo sport è aperto anche agli uomini.

«C’è posto per tutti», dice convinta Elena Murgia, 39 anni; «io ho iniziato dopo una diagnosi di sclerosi multipla, è stato un fulmine al ciel sereno ma l’ho fatto per prendere la vita in mano. Oggi faccio anche io gare, nella para pole dance». E gareggia anche Silvia Casula, 54 anni: «Ho sempre praticato sport, e alla mia età volevo una sfida più grande. Abbiamo compagne anche di 60 anni, sono forze della natura». Intanto le due giovani campionesse non hanno dubbi: «Ora puntiamo ai mondiali in Argentina e vorremmo che ci fosse questo nel nostro futuro, forse non sarà un lavoro, ma si vive una volta sola».

