Rebecca Cossu (di Cabras) è la nuova Miss Sardegna 

Ha venti anni, è originaria di Cabras e ha una tenacia invidiabile la nuova Miss Sardegna 2024. Si chiama Rebecca Cossu, ed è stata eletta a Carbonia nel corso dell’edizione numero 85 della finale di Miss Sardegna, nell’ambito delle selezioni che condurranno alla finalissima di Miss Italia. L’iniziativa è organizzata da Sardegna Grandi Eventi, con Pro loco e Comune. Ospite della serata è stato Alex Belli, modello di punta per Ferré e Armani, nonché attore in programmi tv.

La competizione si è svolta in piazza Roma e le concorrenti (alla fine diventate quindici per una serie di defezioni) oltre alla vincitrice (già in possesso della fascia di miss Rocchetta) sono state Martina Piroddi, 26 anni, di Barisardo, Francesca Porcu (26) di Cagliari, Elisa Armosini (19) di Arzachena ma originaria di Iglesias (già miss Sorriso), quindi Federica Atzeni (20) di Sardara, Federica Rosa (19) di Selargius, Laura Melis (21) di Carbonia, Eleonora Pastorino (24) di Nuoro, Chiara Spanu (25) di Oristano, Sara Naitana (23) di Quartu Sant’Elena, Giulia Sechi (18) di Arbus, Giulia Tocco (18) di Terralba, Laura Fois (21) di Selargius, Valentina Cara (18) di Pabillonis, Francesca Sulis (20) di Meana Sardo.

Lo spettacolo si è protratto oltre la mezzanotte e ha visto la presenza della singer Tony Marongiu, dei ballerini Andrea Garau & Silvia Scintu, del sassofonista Juri Deidda, dell’acustic band Le 3 di Notte (reduce dall’esibizione al Red Festival di Olbia) di Jony Jay, dj vocalist e speaker radiofonico, e del Dream Circus Show.

RIPRODUZIONE RISERVATA