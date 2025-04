Rebecca Caschili e il Selargius «Siamo giovani ma miglioriamo» 

Con quattro giornate da disputare nel torneo di Eccellenza il Selargius, reduce dal ko interno per 4-1 con la capolista Atletico Uri, cerca di lasciare il penultimo posto in classifica a quota 9 punti, frutto di tre successi e undici sconfitte in quattordici partite. Proseguire nel percorso di crescita è l’obiettivo della squadra allenata da Riccardo Matere riassunto nelle parole di Rebecca Caschili, centrocampista granata. «La squadra è giovane e deve crescere. Rispetto alla stagione scorsa siamo migliorate anche nello spirito di squadra, ma c’è ancora da imparare soprattutto a livello tattico».

«Migliorare e crescere»

La venticinquenne pirrese è alla sua seconda stagione nella squadra selargina. «Il calcio è uno sport che mi ha sempre appassionato. Ho cominciato solo da due anni a praticarlo, cogliendo l’opportunità di venire a giocare qui. Mi trovo molto bene, ci sono ancora vari aspetti da capire per il mio futuro. La passione, la voglia di giocare, di migliorare e crescere c’è sempre». L’ultima vittoria del Selargius risale a due giornate fa (2-1 al Castello Cagliari) e ha risollevato il morale delle granata che, dopo aver affrontato la capolista, sabato si troveranno di fronte alla terza forza del torneo, la Real Sun Service, per completare il ciclo di fuoco prima della sosta. «Ci aspetta un’altra sfida tosta, cercheremo di fare bene. Tendiamo ad abbatterci quando perdiamo, ma ho visto dei miglioramenti, ultimamente anche contro corazzate come Caprera e Uri rispetto all’andata. Le vittorie sono sempre belle, speriamo di conquistarne altre».

