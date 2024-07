Rebagliati parte bene, dominano i sudcoreani 

PARIGI. L'arciera Chiara Rebagliati, prima azzurra in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso il Ranking round al 15° posto su 64 partecipanti. Al termine delle 72 frecce, l'italiana ha ottenuto uno score di 663. In testa, la coreana Lim che con 694 ha fatto registrare il nuovo record del mondo.

Nel ranking round maschile disputato di pomeriggio, Mauro Nespoli ha chiuso al 20° posto, Federico Musolesi al 34° e Alessandro Paoli al 37°. Con questi posizionamenti, l'Italia si è posizionata al settimo posto della graduatoria a squadre e negli ottavi di finale sfiderà il Kazakistan. Le 72 frecce scagliate dagli atleti hanno anche definito il ranking del mixed team, con l'Italia che partirà dal nono posto, affrontando nel primo turno la Francia. In testa al ranking individuale c'è il coreano Kim. E proprio la Corea del Sud è in testa a tutte le graduatorie per le squadre: maschile, femminile e mixed team.

«La sensazione a caldo è sicuramente positiva, sono molto contenta di come ho tirato e gestito la gara», ha detto Rebagliati e anche il coach Amedeo Tonelli è «estremamente soddisfatto della sua prestazione». «Nella prima parte» ha aggiunto l'italiana - ho tirato molto bene, nella seconda mi ha colta impreparata qualche folata di vento, ma nel complesso sono molto soddisfatta, abbiamo rotto il ghiaccio positivamente». Mercoledì alle 13.44 sfiderà ai trentaduesimi la malese Ariana, 50ª ranking round.

RIPRODUZIONE RISERVATA