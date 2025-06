Reazioni cutanee ad alcune piante 

Cosa sono le fitofotodermatiti?

Sono reazioni cutanee causate dal contatto con alcune piante e dall’esposizione solare. Di solito si presentano in primavera ed estate. La reazione fototossica si deve ad alcune furocumarine contenute nelle piante (carote, sedano, cedro, bergamotto, erba dei prati, fichi, limone, ecc.). Si manifesta in genere come una dermatite (edema, vescicole, talora bolle) pruriginosa di breve durata. Spesso sono presenti striature, nel sito di contatto con la pianta, soprattutto alle braccia, gambe e volto che lasciano esiti pigmentari scuri post infiammatori che persistono per diverse settimane.