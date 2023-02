Reati stradali, i condannati assisteranno i pedoni  

Gli automobilisti responsabili di incidenti sulle strade cittadine, indagati o imputati ma anche già condannati, potranno prestare servizio in qualità di “assistenti ai pedoni” grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto dal sindaco Paolo Truzzu e dal presidente dell’Associazione familiari vittime della strada, Giacinto Picozza. Un’iniziativa patrocinata direttamente dal ministero della Giustizia e dall’Anci e già in funzione a Oristano, Chieti, Arezzo, Pordenone, Udine e Bologna.

Il progetto, ribattezzato “Ruote ferme, pedoni salvi”, è stato messo a punto e pensato per chi sia sia reso responsabile di incidenti, guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure ha ottenuto una pena sostitutiva a quelle previste dalla legge.

«Questa attività – spiega Picozza – consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico. Il progetto sarà inoltre a costo zero per il Comune essendo finanziato dal Fondo vittime della strada, istituito dall’Associazione, nel quale convergono le donazioni e i versamenti nell’ambito della messa alla prova e giustizia riparativa».

Compito di formare i partecipanti a “Ruote ferme, pedoni salvi”è della Polizia Locale. «Dopo l’accordo siglato tra il sindaco e il presidente dell’Afvs – dice il comandante della Polizia Locale, Guido Calzia – ora bisognerà concretizzare il programma che permetterà di formare i responsabili degli incidenti che presteranno servizio per esempio davanti alle scuole per garantire l’attraversamento sicuro degli scolari e degli studenti».

In città – come ricordato da Calzia – il numero degli incidenti si assesta intorno ai 1200 l’anno. Da gennaio ad oggi sono stati 189. Una media, dunque, di circa cento al mese. Cagliari è stata coinvolta nell’iniziativa dopo la tragica morte di Daniele Ulver, il bimbo di poco più di un anno travolto e ucciso in via Cadello nel 2022. «Gli imputati, indagati o condannati – si legge in una nota dell'Associazione famiglie vittine della strada – vestiranno i panni di “assistenti pedonali” adeguatamente formati dalla Polizia Locale e presidieranno gli attraversamenti pedonali a rischio, agevolando il transito dei pedoni. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità e paletta. L’associazione metterà a disposizione della città un totale di dieci utenti in esecuzione penale per reati in violazione del codice della strada». Ancora l’Afvs: «Tale attività consentirà di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico.