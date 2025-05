Reati predatori e danni alle imprese, in collegamento c’è anche Piantedosi 

È dedicato all'analisi dei fenomeni illegali che colpiscono le imprese del settore terziario, l’incontro in programma stamattina alle 9.30, nella sede di Confcommercio Sud Sardegna, in via Santa Gilla 6, per la dodicesima edizione della Giornata “Legalità, ci piace”.

Saranno approfonditi i reati predatori con rilevazioni geografiche, per incoraggiare iniziative mirate per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. Con lo slogan “Più sicurezza per imprese, territori, città”, quest’anno si pone l’accento su questo tema, pilastro fondamentale per la crescita e la stabilità economica.

Saranno presenti il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Polizie municipali del Sud Sardegna, online l’intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

L’obiettivo è discutere le strategie di contrasto alle attività illecite, stimolando azioni di sensibilizzazione per garantire un ambiente più sicuro ai cittadini e agli operatori economici.

