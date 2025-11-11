Reati da codice rosso Arrestato per due volte nel giro di 24 ore 

Arrestato due volte nel giro di 24 ore. La seconda volta è però finito in carcere un disoccupato del posto, 39 anni, che è stato arrestato dai carabinieri per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (in questo caso la propria madre), disposta nell’ambito di un procedimento del Codice Rosso dal Tribunale di Oristano. L'intervento dei carabinieri è stato chiesto dai familiari del disoccupato.

L'uomo, nonostante il divieto, è stato sorpreso a bussare alla porta della madre, la quale da qualche tempo subiva la presenza del proprio figlio, coinvolto in questioni pare legate alla droga. La prima volta il 39enne è stato fermato mentre si trovava davanti all’abitazione della madre, nonostante l’ordine del giudice che gli imponeva di restare lontano. A procedere all’arresto sono stati i carabinieri delle Stazioni di Birori e Borore. Nella mattinata successiva l’uomo è comparso davanti al giudice, che ha disposto nei suoi confronti anche il divieto di dimora nel comune di Macomer. Tuttavia, a distanza di appena un giorno, il 39enne l'altra sera ha deciso di tornare nuovamente davanti alla casa del genitore. Questa volta però, avvisati da un familiare, sono intervenuti i carabinieri di Silanus e dell’Aliquota radiomobile di Macomer, che lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Massama. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

