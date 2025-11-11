VaiOnline
Macomer.
12 novembre 2025 alle 00:29

Reati da codice rosso Arrestato per due volte nel giro di 24 ore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arrestato due volte nel giro di 24 ore. La seconda volta è però finito in carcere un disoccupato del posto, 39 anni, che è stato arrestato dai carabinieri per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (in questo caso la propria madre), disposta nell’ambito di un procedimento del Codice Rosso dal Tribunale di Oristano. L'intervento dei carabinieri è stato chiesto dai familiari del disoccupato.

L'uomo, nonostante il divieto, è stato sorpreso a bussare alla porta della madre, la quale da qualche tempo subiva la presenza del proprio figlio, coinvolto in questioni pare legate alla droga. La prima volta il 39enne è stato fermato mentre si trovava davanti all’abitazione della madre, nonostante l’ordine del giudice che gli imponeva di restare lontano. A procedere all’arresto sono stati i carabinieri delle Stazioni di Birori e Borore. Nella mattinata successiva l’uomo è comparso davanti al giudice, che ha disposto nei suoi confronti anche il divieto di dimora nel comune di Macomer. Tuttavia, a distanza di appena un giorno, il 39enne l'altra sera ha deciso di tornare nuovamente davanti alla casa del genitore. Questa volta però, avvisati da un familiare, sono intervenuti i carabinieri di Silanus e dell’Aliquota radiomobile di Macomer, che lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Massama. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 