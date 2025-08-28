Reati ambientali, sigilli al cantiere navale 

Reati ambientali per il mancato rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti e dei macchinari usati per riparare e movimentare le imbarcazioni. Con queste accuse l’area del cantiere navale Del Sole, a Su Siccu, è stato sequestrato preventivamente dalla sezione di polizia marittima e ambiente della Guardia Costiera: provvedimento disposto ed eseguito su disposizione del sostituto procuratore Rossana Allieri e già convalidato dal gip. Indagato il titolare della società, assistito dagli avvocati Mario Canessa, per la parte penale, e Luigi Delirio per quella civile.

Le verifiche

Il sequestro è arrivato al termine degli accertamenti svolti dai militari della Capitaneria di Cagliari. Uno dei numerosi controlli nelle varie attività legate alla cantieristica navale, presenti in città e nel sud della Sardegna, per verificare il rispetto del decreto legislativo 152 del 2006. Nel testo sono contenuti i documenti e le autorizzazioni per poter svolgere l’attività e i comportamenti corretti da attuare durante il lavoro, soprattutto nel rispetto dell’ambiente, e nello smaltimento dei rifiuti speciali. In particolare durante le operazioni maggiormente svolte in un cantiere navale: la pulizia, la movimentazione, le riparazioni del motore, su come mantenere in secca la barca, la riverniciatura e la sostituzione della coperta, solo per citarne alcune. Secondo quanto emerso durante il sopralluogo degli investigatori della Capitaneria nell’area Cantieri del Sole, a Su Siccu, ci sarebbero state delle irregolarità proprio nel rispetto delle normative a tutela dell’ambiente. Da qui il sequestro del terreno: i sigilli sono stati sistemati nel cancello d’ingresso del cantiere navale. E ovviamente non sono passati inosservati.

L’autorizzazione

Su richiesta dei legali difensori, la Procura ha autorizzato il recupero delle imbarcazioni da parte dei proprietari che possono (c’è chi lo ha già fatto) così recuperare il proprio natante. La riapertura del cantiere potrà avvenire soltanto dopo che verranno recepite le prescrizioni indicate per eliminare le irregolarità. L’operazione dei militari della sezione ambiente della Guardia Costiera di Cagliari non ha riguardato solo il cantiere sequestrato ma anche altre attività nello stesso settore. Un’attività di sorveglianza attenta su una tematica particolarmente cara anche alla Procura cagliaritana che proseguirà anche nelle prossime settimane e che si estenderà ad altri territori oltre a quello del Cagliaritano.

