Realverso, la piazza è tridimensionale 

A Lunamatrona verrà realizzata una ricostruzione 3D di piazza Regina Elena e della parrocchia di San Giovanni Battista, punti importanti per l’identità del paese, grazie a un accordo tra il Comune e la società Informatica srl., che si farà carico dei costi. Il progetto, chiamato Realverso Sardum, è cofinanziato da Eins Sardinia (nell’ambito del Pnrr) e coordinato dall’Università di Cagliari, un metaverso dedicato al turismo sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio culturale. L’iniziativa coinvolge Giulio Setzu, un giovane del paese, e ha l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso esperienze immersive e formative sui temi dello sviluppo sostenibile.

«Sono molto orgoglioso di portare avanti questo progetto che mira a valorizzare il nostro territorio e il fatto che il Comune in cui sono cresciuto sia il primo ad aderire mi rende ancora più felice – dichiara Setzu –. Speriamo che altri Comuni vogliano partecipare per creare un ecosistema digitale che possa valorizzare la nostra isola passando anche dai borghi meno conosciuti». Il Comune ha concesso il patrocinio gratuito per quattro anni e si impegna a promuovere l’iniziativa. «Riteniamo che si tratti di un’iniziativa innovativa e molto simpatica», dice il sindaco, Italo Carrucciu.

