Realtà virtuale, l’ateneo di Cagliari  esporta cervelli 

Solitamente le novità sulla tecnologia arrivano dagli Stati Uniti o dalla Cina. Si va a studiare i fenomeni multimediali e digitali nella Silicon Valley. Questa volta è la Sardegna a fare da apripista e a dire al mondo che è un’eccellenza in fatto di ingegneria nell’ambito dell’Ict-Information and Communication Technology. Il dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica (Diee) dell’Università di Cagliari non solo è tra quelli che il Mur, il ministero dell’Università e della Ricerca, ha definito un’eccellenza, ma esporta talenti e cervelli. Tanto che uno dei suoi componenti, il docente Maurizio Murroni, 50 anni, è stato chiamato negli Stati Uniti dall’Ieee, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers a coordinare la sezione che si occupa dello sviluppo di media e broadcast in particolare per la realtà estesa, virtuale e aumentata. Un riconoscimento importante, soprattutto «se si considera che potevano chiamare a occupare quel ruolo un docente o un esperto americano, pagando anche meno per le trasferte, mentre l’Ieee ha deciso di rivolgersi a un esperto dell’Università di Cagliari», spiega Murroni che almeno quattro volte l’anno dovrà presiedere gli incontri dell’istituto negli Usa. L’ateneo di Cagliari, dunque, assume un ruolo centrale nello sviluppo di nuove tecnologie che vanno dalla realtà estesa al 6G fino alla intelligenza artificiale applicata ai nuovi media.

Il lavoro

In sostanza, Maurizio Murroni e il Diee dell’Università di Cagliari, istituto che fattura circa undici milioni l’anno tra progetti di ricerca e attività di sviluppo, coordineranno il programma che studia tramite il ricorso all’intelligenza artificiale come rendere pratica e utilizzabile la realtà estesa e le tecnologie 6G applicandole al campo dei media sempre più pensati per essere immersivi. Ad esempio, attraverso l’uso di strumenti informatici, sarà possibile partecipare da remoto a un’opera teatrale oppure a un evento sportivo. «Noi studiamo come rendere fattibili queste forme di realtà immersiva. Per esempio, attraverso un semplice visore ci si potrà connettere con un teatro dove si sta svolgendo un’opera e sarà proprio come essere lì e questo varrà anche per chi esegue la musica, nel senso che gli spettatori potranno interagire con l’evento», osserva Murroni.

In un futuro molto vicino, dunque, si potrà seguire la finale dei Mondiali di calcio pur essendo nel proprio salotto ma come se si fosse nello stadio dove giocano campioni del calibro di Messi o Cristiano Ronaldo. Non solo. Al Diee di Cagliari si studia anche la multisensorialità ossia la possibilità di sentire anche a distanza profumi, suoni e tutte le sensazioni che la presenza in un luogo determina per il visitatore. Un laboratorio sviluppato grazie ai tecnici cagliaritani e che assicurerà novità importanti nei prossimi anni. «Lo sviluppo degli smartphone multicamera, e anche di semplici videocamere Go Pro 360° potrà essere utilizzato per questi scopi», spiega Murroni. Ecco perché a Cagliari arrivano dottorandi da tutto il mondo («anche da Cuba», racconta Murroni) che il dipartimento manda all’estero a formarsi e far aumentare lo sviluppo e l’importanza degli studi fatti in Sardegna.

Eccellenza

«Il ruolo assegnato al professor Murroni nell’ambito della Ieee, organizzazione internazionale di riferimento per l’ingegneria elettrica ed elettronica, è un’ulteriore testimonianza della rilevanza acquisita da molti gruppi di ricerca che operano all’interno del dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica nelle rispettive comunità scientifiche internazionali», osserva il docente Carlo Muscas, direttore del dipartimento. «L’insieme di queste attività ci ha consentito di ottenere da parte del Mur il riconoscimento di dipartimento di eccellenza per il 2023-2027 – aggiunge – a cui è collegato un finanziamento che nel prossimo quinquennio consentirà al Diee di potenziare le proprie infrastrutture per la ricerca e di rafforzare la didattica di elevata qualificazione».

Isola all’avanguardia

Insomma, non sempre andare fuori o parlare di fuga dei cervelli è appropriato. Spesso a due passi da casa si possono trovare atenei o centri d’eccellenza che sviluppano tecnologie molto avanzate. Il Diee dell’Università di Cagliari è uno di questi ed è al centro di molti progetti di ricerca e sviluppo che riguardano la comunicazione con il 6G oppure con droni che garantiscono il segnale ai nostri telefonini. Sembra qualcosa di futuribile ma in realtà è già quasi realtà. Al Diee fanno capo alcuni dei più avanzati corsi di laurea sia triennali che magistrali nell’ambito dell’Ict dove studenti e docenti sono coinvolti spesso in attività all’avanguardia in sinergia costante con aziende e università italiane e straniere con scambi di respiro internazionale alle attività di ricerca e all’offerta didattica.

«Accolgo con molta soddisfazione la nomina del professor Maurizio Murroni all’interno della prestigiosa istituzione a livello internazionale quale l’Ieee. Questo incarico premia non solo il lavoro del nostro collega, ma di tutto il dipartimento. Il nostro ateneo crede fermamente nell’importanza delle nuove tecnologie. E lo fa finanziando progetti di ricerca e attività di sviluppo che rendono i nostri dipartimenti, come in questo caso, poli attrattivi e di eccellenza con riconoscimenti a livello internazionale», afferma il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola.

Quindi, conclude Murroni «forse, più che cercare l’America, bisognerebbe chiedersi perché l’America guardi alla ricerca che si svolge nella nostra isola come riferimento, e valutare l’opportunità di formarsi nel nostro ateneo, magari sfruttando le tante possibilità che vengono offerte per svolgere periodi di formazione e ricerca all’estero». I sardi della Generazione Z sappiano che si può cambiare il mondo anche restando nell’Isola.

