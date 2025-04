«Realtà tranquilla, grande attenzione alla malamovida» 

Emergenze o situazioni complesse non mancano, dovendo gestire centinaia di richieste di intervento al giorno. Ma la maggior parte delle telefonate che arrivano alla centrale operativa della Polizia, filtrate dal numero unico 112, sono per liti in famiglia e schiamazzi. «La città», spiega Massimo Imbimbo, dirigente della Squadra volante dal 2018, un record per la questura di Cagliari, «non è cambiata in questi anni. Lavoriamo in una realtà tranquilla, ben distante da quanto accade in altri capoluoghi di regione».

Il maggior impegno è dedicato alle liti in famiglia. «I vicini sono più attenti e segnalano urla, pianti, discussioni eccessive che avvengono nelle abitazioni accanto. Noi svolgiamo tutti gli accertamenti. Spesso si tratta di dinamiche familiari. Dobbiamo così essere anche un po’ psicologi a seconda delle situazioni in cui ci imbattiamo». C’è poi il fenomeno della movida, al centro di servizi e attività disposte dal questore Rosanna Lavezzaro. «C’è una contrapposizione tra interessi diversi, ma da parte nostra c’è l’impegno per cercare di trovare sempre un punto d’incontro con il nostro lavoro». Sono in netto calo le rapine ad attività commerciali mentre si registrano furti su auto e nei negozi. «Spesso sono più i danni che vengono fatti del valore di quanto viene portato via». (m. v.)

