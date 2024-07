Realtà aumentata, Cagliari innova 

Intervistare un interlocutore da remoto ma percepire la sua presenza in uno studio televisivo come fosse reale. Una videochiamata che si trasforma in un’esperienza molto più realistica e immersiva. Sono alcune delle applicazioni che si prefigge di studiare e realizzare il progetto Heat (acronimo di Hybrid Extended reAliTy) di cui l’Università di Cagliari è capofila ed è coordinato dal professore Maurizio Murroni, docente di Ingegneria industriale e dell’informazione, e portato avanti con una quindicina di partner europei che da ieri mattina si sono ritrovati a Cagliari alla Manifattura tabacchi. L’iniziativa è finanziata con un bando europeo da sette milioni di euro, di cui il 34% destinato a centri di ricerca e aziende italiani e il 20% sardi.

L’incontro

Il meeting di ieri è iniziato all’insegna della definizione delle procedure da seguire da qui ai prossimi tre anni per realizzare gli obiettivi del progetto, che rientra tra i bandi Horizon Europe il cui scopo è quello di finanziare al cento per cento iniziative di ricerca e innovazione. A Cagliari sono arrivati i rappresentanti di nove aziende, due centri di ricerca e quattro università provenienti da otto stati europei (Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Romania, Irlanda, Belgio e Svizzera). A fare gli onori di casa, oltre l’Università di Cagliari, anche Teatro di Sardegna che insieme all’Irish Nacional Opera e all’Associatia Transilvania Arts&Events, partecipa come partner tecnico all’iniziativa. Il prossimo incontro si svolgerà proprio in Romania, a Brasov.

Il progetto

«L’obiettivo è trasformare le comuni videochiamate, come le viviamo oggi, in esperienze molto più realistiche ed immersive», spiega Maurizio Murroni. In sostanza, il progetto Heat si propone di consentire, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, di ridurre le distanze tra la persone in collegamento video, avendo la percezione e la visuale di chi è in presenza pur essendo da un’altra parte fisica, «ma ancora di più, percependo la stessa temperatura che noi sentiamo nel luogo dove ci troviamo, la stessa umidità e persino gli odori presenti», aggiunge. Si potrà pure visualizzare una persona come se fosse nello stesso luogo «in cui ci troviamo, visualizzando il suo ologramma tridimensionale, attraverso la telepresenza. Con il Teatro di Sardegna, ad esempio, si sta studiando il modo per utilizzare e validare queste tecnologie applicate al Macbettu, la rivisitazione in lingua sarda della celebre opera di Shakespeare», conclude Murroni. E progetti simili vengono portati avanti in ambito musicale con il coinvolgimento della Irish National Opera di Dublino e della Asociatia Transilvania Arts&Events, produttore del Transilvania Blues Festival, e infine attraverso il consorzio interuniversitario Cnit verrà applicata la telepresenza in un contesto di didattica di alta formazione.

L’Università di Cagliari e la facoltà di Ingegneria con il dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica portano avanti ricerche innovative che permetteranno di rivoluzionare la comunicazione sia sul fronte della formazione, che degli spettacoli e dell’intrattenimento, ma anche modificare molte delle nostre abitudini grazie alla realtà virtuale immersiva, il tutto con uno sguardo attento al trattamento dei dati personali.

