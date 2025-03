Realtà aumentata Al NurArcheo Park arriva il futuro 

La Nuova Luna ha presentato ufficialmente il suo Nuragic Experience, portale con l’obiettivo di promuovere le attività turistiche, culturali e archeologiche. Non solo sito archeologico, e NurArcheo Park ma anche altre attività e altre iniziative presenti sul territorio che possano arricchire la permanenza del visitatore in Ogliastra. «In questo grande contenitore - spiega Francesco Manca, della cooperativa che ha portato avanti questo progetto, grazie a fondi Pnrr - sono inserite anche le attività extra che ricadono nel territorio, come le attività del Trenino Verde, le visite in notturna e le visite guidate in centro storico, delle pillole informative e possibilità di conoscere cosa è presente nel territorio». Tutto questo con l’ausilio della tecnologia «Sarà possibile, per esempio, vedere tutto il parco di Selene con la realtà aumentata, come se si fosse sospesi per aria, soffermarsi nei punti di interesse e avere una visione a 360 gradi. Ci sarà il nostro e-commerce e l’area didattica dedicata alle scuole con simulazioni di scavo, di pittura rupestre o di archeologia sperimentale. È un portale che crescerà mano a mano».

