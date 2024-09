«Realizziamo il sogno di nostro padre» 

Da laboratorio a scuola per futuri artisti. «Era il sogno di papà Claudio», raccontano i fratelli Nanni e Roberto Pulli, ceramisti che da anni portano avanti l’attività artigianale di famiglia a Selargius, nella storica sede di via Togliatti. Lì dove - oltre a nascere numerose opere d’arte richieste in tutta l’Isola - in autunno partiranno le lezioni per appassionati d’arte, con una missione ben precisa: tramandare tecniche e segreti di un mestiere che rischia di scomparire.

La storia

Una passione per la ceramica, quella della famiglia Pulli, che va avanti da tre generazioni. Tutto parte con nonno Giovanni, originario pugliese e cartapestaio di professione, percorso artistico proseguito con papà Claudio che fondò il laboratorio di ceramica negli anni ’60 e dove tuttora lavorano i figli. «Mio nonno è venuto in Sardegna per lavoro, e - come spesso capita - si è innamorato di quest’Isola dove ha deciso di mettere radici», ricorda Nanni Pulli. L’arrivo del padre Claudio a Selargius risale a circa sessant’anni fa, dopo il diploma conseguito all’Istituto d’arte di Sassari, con l’apertura del laboratorio di via Togliatti. Di fatto la prima attività artigianale in città. «Abbiamo respirato l’arte sin da bambini, ormai sono quarant’anni che lavoriamo come ceramisti», sottolinea l’artigiano di Selargius, «è arrivato il momento di trasmettere questa passione, questa tradizione che vorremmo diventasse un vero e proprio lavoro per tante altre persone».

La scuola

Le lezioni partiranno a ottobre, concentrate nel laboratorio ai bordi della 554. Dall’altra parte del bancone ci saranno Nanni e Roberto Pulli, che spiegheranno tecniche e segreti dell’artigianato. E a fine corso è previsto un attestato di partecipazione. «Sarà una buona base di partenza», assicurano i maestri ceramisti, «faremo delle lezioni mirate, dall’uso del tornio ai diversi tipi di decorazione». E per chi vorrà proseguire con un percorso lavorativo viene garantito il massimo supporto. «Saremo felici di dare il nostro contributo, anche grazie alla collaborazione di altri artisti che abbiamo intenzione di coinvolgere con la scuola», sottolinea Nanni Pulli. Alle spalle c’è l’esperienza maturata con la Fondazione dedicata a papà Claudio, scomparso vent’anni fa. «Bisogna pensare al futuro, questo mestiere deve andare avanti», aggiungono i due artisti. «Dopo il Covid», dicono, «assistiamo a un ritorno dei lavori manuali, c’è di nuovo il piacere nel crearsi da soli oggetti per sé o come regalo personalizzato. E questo non può che farci piacere». La scuola è stata presentata sabato scorso in occasione dell’esposizione «Claudio Pulli e Selargius, amore a prima vista», per il ventennale dalla morte del maestro ceramista, manifestazione che rientra nel cartellone di iniziative patrocinate dal Comune. Mostra che - dopo l’esordio nella sede di via Togliatti - farà tappa anche a Su Planu e Is Corrias. Non solo: il laboratorio di ceramica è già confermato anche nel calendario del prossimo anno accademico dell’Università del tempo libero di Su Planu.

