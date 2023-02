«Realizziamo il memoriale dei sindaci» 

Un memoriale per ricordare i sindaci che si sono succeduti alla guida della città dalla caduta del fascismo ad oggi, vivi e morti nessuno escluso. In un unico ambiente, insomma, foto e storie dei sindaci che oggi non ci sono più insieme a quelli ancora in vita, che continuano a essere protagonisti della vita politica cittadina e non solo. Questa è la proposta del consigliere comunale di Carbonia Avanti, Nino Spanu, che sfidando i più scaramantici ha presentato una mozione: “per la realizzazione presso una sala del Comune o nell’aula polifunzionale di piazza Roma di uno spazio dedicato alla preservazione della memoria storica dei sindaci, dal dopoguerra ad oggi”.

La proposta

Il consigliere Spanu è convinto che sia «assolutamente importante ricordare tutti coloro che hanno guidato la città nei diversi periodi della sua vita civica. Da una parte è un doveroso atto di gratitudine dall’altro un importante servizio a favore della memoria. Con l’apposizione delle foto di ciascun sindaco, infatti, si rafforza la conoscenza della storia politica istituzionale del nostro Comune». L’elnco è lungo tra i sindaci che non ci sono più (Renato Mistroni, Pietro Cocco, Pietro Donenddu, Aldo Lai, Antonio Saba), quelli attualmente in vita (Ugo Piano, Antonangelo Casula, Tore Cherchi, Giuseppe Casti, Paola Massida e Pietro Morittu), coloro che hanno retto le sorti del Comune per brevi periodi transitori (Tulio Mascia, Roberto Orani, Umberto Giganti, Maria Marongiu) e persino i commissari prefettizi». Diverse le reazioni degli ex sindaci, che tra umorismo e scaramanzia riconoscono la bontà della mozione, firmata anche da Giacomo Floris, Gianluca Arru e Alessia Cadoni.

Le reazioni

«Gesti scaramantici a parte - dichiara ironicamente Giuseppe Casti – è una buona idea che serve soprattutto alle giovani generazioni per conoscere la storia cittadina”. Dello stesso parere Antonangelo Casula: “è un’esperienza già utilizzata in tante altre città e permetterà, in particolare, di ricordare le figure meno conosciute della nostra storia”. Sul fatto di includere già anchre i “vivi” sorride e tocca ferro anche Ugo Piano che però ricorda che «anni fa, prima dell’innalzamento del secondo piano del palazzo comunale, erano presenti dei pannelli che ricordavano i sindaci e addirittura i componenti delle giunte. Dopo i lavori di ristrutturazione quei pannelli sono andati perduti”. Più sintetico Tore Cherchi “la scelta spetta ai consiglieri comunali che sapranno cosa decidere”. Per Paola Massida “è la realizzazione di un progetto a cui anche noi avevamo pensato e che non eravamo riusciti a portare a compimento”. Anche il sindaco in carica Pietro Morittu pur non nascondendo una punta di scaramantica ilarità ritiene sia “una proposta lodevole che ricorda come Carbonia fà della conoscenza della sua storia un tratto distintivo della sua identità”. Non potevano mancare, però, le voci fuori dal coro. Daniele Mele, consigliere di opposizione: “pur riconoscendone l’importanza, mi chiedo come sia possibile voler dedicare due ore di discussione consiliare a un tema simile sottraendo tempo alle reali necessità dei cittadini».