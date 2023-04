Realizzato lo stampo per il “grosso tornese” 

Costruito lo stampo che permette di riprodurre il “grosso tornese”, la prima moneta coniata dalla zecca di Villa di Chiesa alla fine del XIII secolo durante la dominazione dei “della Gherardesca”.

Il progetto fortemente voluto e realizzato (anche grazie alla collaborazione dell’assessorato alla Cultura) dall’associazione Balestrieri di Iglesias, rappresenta un vero e proprio primato in ambito nazionale: «Siamo i primi a poter riprodurre fedelmente il “grosso tornese”. - ammette il presidente dell’associazione Francesco Podda - È motivo di grande soddisfazione dopo tanto anni passati nel tentativo di realizzare il progetto».

Il “grosso tornese” in argento veniva coniato nella zecca per volere di Guelfo della Gherardesca e la sua produzione cessò quando la città passò sotto il controllo del Comune di Pisa che reputò la moneta simbolo di una fazione avversa. «Riuscire nell’intento di coniare quella che è stata la nostra prima moneta non è stato affatto semplice. - confessa Podda - La nostra associazione ha per tanto tempo eseguito delle ricerche minuziose; avevamo soltanto delle immagini ed esistevano due monete e una di queste era in circolazione in Inghilterra. Abbiamo inviato l’immagine del nostro “grande tornese” ad un professionista che l’ha fedelmente riprodotta e quindi abbiamo fatto avviare i lavori per la tornitura dello stampo» . Ufficialmente la prima “battitura” per la riproduzione non è stata ancora eseguita: «Avverrà il prossimo sabato alle 17. - svela Podda - In occasione dell’inaugurazione dello stampo, che si terrà nella nostra sede, nei locali dell’ex mattatoio in via Crocifisso».

RIPRODUZIONE RISERVATA