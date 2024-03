Realizzati due nuovi ponti a Su Leunaxiu 

Da anni si parlava della necessità di mettere in sicurezza alcuni siti del territorio comunale di Settimo San Pietro. Si è deciso di intervenire soprattutto nelle vicinanze di rii e canali anche con la realizzazione di opere importantissime sotto il profilo idrogeologiche a garanzia del traffico e delle campagne circostanti.

«Uno degli interventi programmati - dice il sindaco Gigi Puddu - è stato ultimato nei giorni scorsi a Su Leunaxiu dove sono stati realizzati due nuovi ponti con relative strutture “scatolari” che consentono la risoluzione di criticità idrauliche importanti».

«Proprio in questo sito in passato - conclude - si sono registrati notevoli problemi, danni compresi, sulla viabilità anche a causa di allagamenti che si sono puntualmente registrati ad ogni pioggia abbondante. Con notevoli disagi per gli agricoltori, allevatori e alle imprese del territorio». (r. s.)

