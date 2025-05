Reale Società agraria: che storia! 

Per quei tempi fu un esperimento audace. L’ambizione di Carlo Felice, quando l’istituì nel 1804, era di risollevare le sorti dell’economia isolana. La Reale Società agraria ed economica di Cagliari, nelle intenzioni del viceré sabaudo, doveva generare idee capaci di rivoluzionare l’agricoltura, il libero mercato e l’istruzione. Quanto ci riuscì e in che maniera agì è al centro della lectio che si terrà domani a Cagliari, nella basilica di San Saturino, alle 18, per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. Giuseppe Pulina, prorettore alla ricerca dell’Università di Sassari, insieme con la ricercatrice Sandra Pili, ricostruirà il ruolo e l’efficacia dell’istituzione, attiva nell’isola fino al 1862, in rapporto alle accademie agrarie in funzione dall’età di Carlo Felice alla contemporaneità.

La partenza

Fu accolto con poca benevolenza, eppure, osserva Mongiu, «il viceré, su sollecitazione di Lodovico Baylle e Leonardo De Prunner, ebbe il merito di fondare nel 1800, e aprire al pubblico due anni dopo, il Gabinetto di Archeologia e Storia naturale, progenitore dei Musei nazionali di Cagliari». Quattro anni più tardi costituì la Reale Società agraria ed economica «ad esempio d’altre consimili», che, «ispirata ai principi fisiocratici e liberali, mirava a modernizzare la Sardegna, eliminando il feudalesimo, la comunione delle terre, l’arretratezza economica».L’Accademia combinava teoria e intervento pratico, promuovendo innovazioni in ambito sociale ed economico. In un contesto fortemente depresso e resistente ai cambiamenti, qual era la Sardegna dell’Ottocento, la Società si adoperò per attuare la privatizzazione delle terre e ridurre, nello stesso tempo, i conflitti tra agricoltori e pastori; introdurre nuove colture (cotone, patate, riso) e migliorare le tecniche agrarie; progettare infrastrutture più efficienti, in particolare strade e mezzi di trasporto agricolo. Operò a favore del libero mercato e dell’abolizione dei privilegi corporativi dei Gremi; introdusse il sistema metrico decimale e avviò la standardizzazione dei pesi e delle misure. Con grande lungimiranza, propugnò la protezione e la gestione sostenibile dei boschi. Un programma di ampio respiro, che si estendeva all’istruzione con la creazione di scuole per la formazione tecnica, autonome rispetto al controllo ecclesiastico. La Reale Società agraria ed economica, conclude Mongiu, «rappresentò un importante strumento di modernizzazione per la Sardegna», un vero e proprio laboratorio di progresso, che anticipò molte delle trasformazioni che l’isola avrebbe conosciuto solo decenni più tardi.

