Real travolto, Psg in finale  

New York. Al Paris Saint Germain basta un tempo per infliggere tre reti al Real Madrid, nella semifinale del Mondiale per club (4-0). Infila la quarta nel recupero e sembra di rivedere la squadra bella e impossibile che a fine maggio aveva strapazzato 5-0 l'Inter nell'ultimo atto della Champions. L'XI di Luis Enrique - che domenica affronterà il Chelsea di Enzo Maresca in finale - é un meccanismo perfetto, con grandi individualità che però giocano da squadra. La creatura di Xabi Alonso é invece slegata nei reparti, abulica davanti e distratta dietro. Si parte con 10' di ritardo a causa del traffico intorno al MetLife Stadium di New York. Kylian Mbappé da una parte e Ousmane Dembélé dall'altra sono finalmente titolari. Il Real comunque non rinuncia a Gonzalo Garcia, autore fin qui di 4 reti. Nel PSG Lucas Beraldo sostituisce Willian Pacho, espulso contro il Bayern. Il ring announcer Michael Buffer presenta le squadre in stile pugilistico.

Doppio svarione

La partita si accende subito e il Real Madrid incassa un uno-due da ko. Courtois deve salvare due volte: prima su Fabian Ruiz, quindi su Nuno Mendes. Ma al 6' il portiere belga capitola. Asencio si fa togliere palla da Dembelé, steso da Courtois. Sarebbe rigore, ma arriva Fabian Ruiz e questa volta fa centro. Nemmeno il tempo di riordinare le idee ed al 9' ecco il pasticcio di Rudiger. Il difensore sbaglia il rinvio e dà via libera a Dembelé. Destro a fil di palo ed il 2-0 del PSG é servito. Xabi Alonso é in ginocchio. Ma non é finita. Dopo qualche timido tentativo di reazione, un Real tatticamente suicida incassa il 3-0. Nelle praterie lasciate dagli uomini in bianco i parigini sfrecciano. Al 24' Hakimi va fino in fondo, mette in mezzo e trova ancora Fabian Ruiz, puntuale per la doppietta. Il PSG ora solleva un po' il piede dall'acceleratore, pur conservando il pallino del gioco. Vinicius jr e Mbappé non si cercano, ma nemmeno rientrano per aiutare il centrocampo in grande sofferenza. Nel recupero Courtois evita il quarto dispiacere deviando il sinistro di Nuno Mendes.

La ripresa

Il Real del dopo intervallo resta disattento ed al 3' solo il fuorigioco cancella la rete di Doué, costruita dalla ripartenza sull'asse Kvaratskhelia-Dembelé. E proprio questi due sono i primi ad uscire, per Gonçalo Ramos e Barcola. Il Real prova a scuotersi con forze nuove: fuori Bellingham, Ansencio e Vinicius per Militao (in campo dopo 9 mesi), Modric e Brahim. Il Psg respira, ma le sue ripartenze restano pericolose. Si rivede Dani Carvajal, dopo il grave infortunio al ginocchio destro subito a ottobre 2024. Ma é ancora il Psg a colpire. Sull'ennesima verticalizzazione, Barcola serve in area Gonçalo Ramos che si gira e calcia battendo Courtois. Il passivo é pesante, ma probabilmente é quel che merita il Real visto ieri sera.

