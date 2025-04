Real Sun service più vicina al podio 

Sedicesimo turno spezzettato in Eccellenza. Ieri si sono disputate solo due partite mentre gli anticipi previsti per sabato sono stati posticipati alla settimana prossima per via dei funerali del Papa. Nel girone A di Serie C la Torres vince a Genova contro l’Angelo Baiardo, mentre è stata rinviata la sfida tra Tharros e Independiente Ivrea.

Tre posticipi

In Eccellenza col 2-0 sulla Gioventù Assemini la Real Sun Service si avvicina al Caprera e consolida il terzo posto. Lepori e Fiori condannano le gialloblù, che restano al quarto posto con ventiquattro punti assieme alla Pgs Audax Frutti d’Oro. Successo netto anche per il Selargius: le granata si impongono 3-0 sulla Cos Sarrabaus Ogliastra, scavalcano il Tortolì e conquistano l’ottavo posto a una lunghezza dal Castello Cagliari. Cocco con una doppietta e la solita Di Giovanni stendono le ogliastrine, ancorate all’ultimo posto con un punto.

Sono tre le gare posticipate. Oggi dalle 17 si gioca Maracalagonis-Castello Cagliari: le padrone di casa precedono le ragazze di Arianna Scalas con cinque lunghezze di margine e vogliono riscattare la pesante sconfitta di Caprera per consolidare il sesto posto. Dal canto loro le cagliaritane, reduci dal ko con la Pgs Audax Frutti d’Oro, vogliono blindare il settimo posto. Martedì 6 maggio invece la vicecapolista Caprera cercherà di fare bottino pieno contro un Tortolì che in queste ultime tre partite punta ad agganciare il settimo posto.

Chiuderà la terzultima di campionato l’affascinante sfida tra Pgs Audax Frutti d’Oro e Atletico Uri in programma il 7 maggio. La capolista punterà al successo per mantenere la testa della classifica ma dovrà fare i conti con le agguerrite biancoverdi di Gianluca Pistilli, sempre in lizza con la Gioventù Assemini per la quarta piazza. Intanto nel prossimo weekend si scende in campo per il penultimo turno. Il big match della diciassettesima giornata vedrà di fronte Caprera e Real Sun Service.

Sorriso

Nella ventiseiesima giornata del girone A di Serie C la Torres torna vittoriosa dalla trasferta in Liguria. Contro l’Angelo Baiardo le sassaresi conquistano il successo per 2-1 con le reti di Billi e Pasciullo e raggiungono la terzultima posizione.

Rinviata la gara tra Tharros e Independiente Ivrea. La squadra di Luca Suella occupa attualmente la decima posizione con un margine di quattro punti sulla zona playout. Nel prossimo turno (dopo la pausa) le oristanesi faranno visita al Moncalieri. La Torres invece riceverà il Lesmo e cercherà un altro exploit per continuare a rincorrere il sogno salvezza.

