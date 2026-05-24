Real sun service, obiettivo serie c 

Conclusa la stagione di Eccellenza con la conquista del titolo regionale, la Real Sun Service punta agli spareggi nazionali per la promozione in Serie C. Il 2 giugno la squadra del tecnico 45enne Fabio Cossu esordirà in trasferta contro l’Arzilla Pesaro nel triangolare (Area centro) che vedrà impegnata anche il Perugia. La vincitrice staccherà il pass per la Serie C.

«Ci stiamo preparando bene per questa sfida, sappiamo a cosa andiamo incontro e che avversario ci aspetta», avverte Cossu: «Non vedo l’ora di giocare, anche per vedere come ci confrontiamo con questo tipo di impegni. Sono fiducioso perché posso contare su una società e una squadra veramente speciali. Credo che si possa fare bene e che possiamo competere per il primo posto, anche perché dopo l’esperienza in Rappresentativa conosco diverse ragazze dell’Arzilla e posso dire che ce la giocheremo».

Intanto, dopo aver vinto la Coppa Italia regionale, si conclude al primo turno l’avventura della Gioventù Assemini nelle fasi nazionali della competizione. Già sconfitte in trasferta nell’andata contro le bresciane dell’Erbusco (19-0), le campidanesi incassano un altro ko nella gara di ritorno (6-1, rete della bandiera di Pinna).

Anche per la matricola Simaxis, terminata la stagione agonistica, continua l’attività sportiva con la prima edizione della Simaxis Women Cup in programma il 31 maggio. Al torneo, oltre alle Foxies, parteciperanno anche Marzio Lepri Torres, Atletico Uri, Gioventù Assemini e Castello Cagliari.