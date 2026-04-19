Real sun service in testa da solo 

Vetta solitaria (temporanea) per il Real Sun Service in attesa del posticipo di domani: Dos Santos (doppietta) e Russu piegano il Tortolì (3-0). Spettacolare l’8-5 con cui la Gioventù Assemini sbanca Porto Rotondo: per le cagliaritane in gol Frongia (tris), Scanu (doppietta), Parmentola, Doro e Pinna. Le doppiette di Sanna e di Filigheddu e la rete di Delogu non bastano alle padrone di casa.

La sfida tra matricole va all’Fc Alghero: contro il Simaxis le giallorosse di Rossella Soriga ne fanno sette con la tripletta di Natalini, la doppietta di Dimarco e i gol di Cherchi e Saba. Non disputata la sfida tra Castello Cagliari e Marzio Lepri Torres: la squadra sassarese ha rinunciato alla trasferta poiché falcidiata dagli infortuni. Si profila la vittoria a tavolino per le cagliaritane, reduci dalla pesante sconfitta a Caprera pur maturata in doppia inferiorità numerica sin dal calcio d’inizio. Pgs Audax Frutti d’Oro-Caprera (in programma domani pomeriggio) e Atletico Uri-Maracalagonis (mercoledì) sono i posticipi della ventunesima giornata.

Successo

Colpo salvezza per l’Atletico Uri contro l’Azalee Solbiatese (5-3) nel penultimo turno del girone A di Serie C: il primo successo del neotecnico Walter Adriani (subentrato tre settimane fa ad Angeles Parejo) porta le firme di Arca, Padovano, Virdis, Congia e Gervasi. Le giallorosse dovranno mantenere almeno 5 punti di vantaggio sulla penultima (ora sono 7) per la salvezza diretta. Pari invece per la Torres, che strappa il 2-2 sul campo della quotata Caronnese (doppietta di Cossu). Tharros ko in casa col Real Meda (4-1).

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